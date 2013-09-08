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亚洲 | 2013年 9月 8日 星期日 10:35 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨五日，受强劲海岬型船活动提振

路透9月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五跳升5.71%，受到所有船型活动升温提振，尤其是海岬型船运。该指数已连涨五日，本周累计涨幅达19%。

乾散货运价指数大升73点，至1,352点，此为2012年1月5日以来高位。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跳升139点或5.23%，至2,799点，为去年1月3日以来最高。日均获利上涨1,982美元至21,793美元。

“我们预期近期海岬型运价涨势是整体运价指数上涨的部分推动因素，也让对于市场正处于复苏轨道的信心升高，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。

GHS Research分析师Omar Nokta表示，“近期多数活动和铁矿石有关，不过谷物船运需求也在逐渐增加。”

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨59点或6.14%至1,020点。日均获利增加482美元至8,158美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)

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