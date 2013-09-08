全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨五日，受强劲海岬型船活动提振

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透9月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五跳升5.71%，受到所有船型活动升温提振，尤其是海岬型船运。该指数已连涨五日，本周累计涨幅达19%。
乾散货运价指数大升73点，至1,352点，此为2012年1月5日以来高位。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跳升139点或5.23%，至2,799点，为去年1月3日以来最高。日均获利上涨1,982美元至21,793美元。
“我们预期近期海岬型运价涨势是整体运价指数上涨的部分推动因素，也让对于市场正处于复苏轨道的信心升高，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。
GHS Research分析师Omar Nokta表示，“近期多数活动和铁矿石有关，不过谷物船运需求也在逐渐增加。”
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨59点或6.14%至1,020点。日均获利增加482美元至8,158美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。