全球汇市：投机客在9月3日止当周增持美元多仓至一个月高位

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透纽约9月6日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，净多仓水准达约一个月最高。
9月3日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模升至200.8亿美元，前一周美元净多仓为158.2亿美元。此为投机客连续第二周增持美元多仓。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
欧元多仓下滑至22,738口，低于前一周的40,081口，日圆空仓则连续第二周增加，来到79,761口。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月3日当周 8月27日当周
多头仓位 27,665 23,396
空头仓位 107,426 101,749
净仓位 -79,761 -78,353
欧元(125,000欧元为1口)
9月3日当周 8月27日当周
多头仓位 98,589 113,592
空头仓位 75,851 73,511
净仓位 22,738 40,081
英镑(62,500英镑为1口)
9月3日当周 8月27日当周
多头仓位 27,943 30,004
空头仓位 70,989 68,230
净仓位 -43,046 -38,226
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月3日当周 8月27日当周
多头仓位 10,809 11,596
空头仓位 9,750 11,194
净仓位 1,059 402
加元(100,000加元为1口)
9月3日当周 8月27日当周
多头仓位 31,879 35,375
空头仓位 66,518 60,334
净仓位 -34,639 -24,959
澳元(100,000澳元为1口)
9月3日当周 8月27日当周
多头仓位 13,655 14,662
空头仓位 85,161 85,779
净仓位 -71,506 -71,117
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月3日当周 8月27日当周
多头仓位 6,384 7,463
空头仓位 7,181 7,211
净仓位 -797 252
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。