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亚洲 | 2013年 9月 8日 星期日 10:38 BJT

全球汇市：投机客在9月3日止当周增持美元多仓至一个月高位

路透纽约9月6日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，净多仓水准达约一个月最高。

9月3日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模升至200.8亿美元，前一周美元净多仓为158.2亿美元。此为投机客连续第二周增持美元多仓。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

欧元多仓下滑至22,738口，低于前一周的40,081口，日圆空仓则连续第二周增加，来到79,761口。

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月3日当周 8月27日当周

多头仓位 27,665 23,396

空头仓位 107,426 101,749

净仓位 -79,761 -78,353

欧元(125,000欧元为1口)

9月3日当周 8月27日当周

多头仓位 98,589 113,592

空头仓位 75,851 73,511

净仓位 22,738 40,081

英镑(62,500英镑为1口)

9月3日当周 8月27日当周

多头仓位 27,943 30,004

空头仓位 70,989 68,230

净仓位 -43,046 -38,226

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月3日当周 8月27日当周

多头仓位 10,809 11,596

空头仓位 9,750 11,194

净仓位 1,059 402

加元(100,000加元为1口)

9月3日当周 8月27日当周

多头仓位 31,879 35,375

空头仓位 66,518 60,334

净仓位 -34,639 -24,959

澳元(100,000澳元为1口)

9月3日当周 8月27日当周

多头仓位 13,655 14,662

空头仓位 85,161 85,779

净仓位 -71,506 -71,117

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月3日当周 8月27日当周

多头仓位 6,384 7,463

空头仓位 7,181 7,211

净仓位 -797 252

(完)

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