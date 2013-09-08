新闻稿：中国8月出口增长7.2%，进口增长7%--海关

据海关统计，8月份，我国进出口总值2.18万亿元人民币（折合3528.5亿美元），扣除汇率因素同比（下同）增长7.1%。其中出口1.18万亿元人民币（折合1907.3亿美元），增长7.2%；进口1万亿元人民币（折合1621.2亿美元），增长7%；贸易顺差1768.8亿元人民币（折合286.1亿美元），扩大8.3%。 一般贸易所占比重明显提升。8月份，我国一般贸易进出口1923.8亿美元，增长12.4%，占我外贸总值的54.5%，较去年同期提升2.5个百分点。其中出口975.6亿美元，增长10.4%；进口948.2亿美元，增长14.4%。一般贸易项下顺差27.4亿美元，收窄50%。同期，我国加工贸易进出口1144.3亿美元，增长1.7%，占我外贸总值的32.4%。其中出口730.6亿美元，增长3%；进口413.7亿美元，下降0.4%。加工贸易项下顺差316.9亿美元，扩大7.6%。 与主要贸易伙伴双边贸易普遍增长，对日本进出口下降。8月份，中欧双边贸易总值509.7亿美元，增长3.2%。中美双边贸易总值为453.9亿美元，增长9.2%。8月份，我与东盟双边贸易总值为365.8亿美元，增长13.2%。内地与香港双边贸易总值为318.2亿美元，增长5.9%。中日双边贸易总值为262.3亿美元，下降5.7%，是前10大贸易伙伴中唯一进出口值同比下降的。此外，中俄贸易77.5亿美元，增长3.3%。 广东、江苏等7个省市合计进出口占近8成，中西部地区部分省份出口活跃。8月份，广东进出口总值894亿美元，增长2.8%。同期，江苏、上海和北京（含中央在京单位）进出口总值分别为480.3亿、379.1亿和365.3亿美元，分别增长4.8%、2.8%和20.4%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为307.6亿、225.4亿和139.9亿美元，分别增长12.6%、9.3%和4.2%。上述7省市进出口值合计占我外贸总值的79.1%。 从出口方面来看，8月份，广东出口530.7亿美元，增长7.5%。江苏、浙江分别出口287.7亿、232.5亿美元，分别增长4.9%、15.4%；上海出口178.1亿美元，增长2.3%。同期，山东、福建和北京分别出口113.6亿、89.4亿和58.3亿美元，分别增长3.2%、5.4%和8.2%。此外，中西部地区部分省份出口则保持较快增长，河南、湖北、湖南和江西的出口增速分别为63.6%、59.4%、48.2%和40.3%。 在出口商品中，机电产品出口稳步增长，纺织服装等传统劳动密集型产品出口增势良好。8月份，我国机电产品出口1065.4亿美元，增长6.8%，占出口总值的55.9%。其中，电器及电子产品出口472.1亿美元，增长14%；机械设备320.5亿美元，增长7.6%。同期，服装出口186.6亿美元，增长12.7%；纺织品93.9亿美元，增长16.8%；鞋类46.7亿美元，下降0.2%；家具38.1亿美元，下降4.5%；塑料制品29.4亿美元，下降2.8%；箱包23亿美元，增长8.7%；玩具15.2亿美元，增长13.6%；上述7大类劳动密集型产品合计出口432.9亿美元，增长8.9%，占出口总值的22.7%。 在进口商品中，8月份，我国进口铁矿砂6876.1万吨，增加10.2%，进口均价为每吨118.9美元，下跌7.6%；原油2143.3万吨，增加16.5%，进口均价为每吨765.7美元，上涨3.5%；大豆636.7万吨，增加44.1%，进口均价为每吨609.3美元，下跌1.6%；成品油256.8万吨，增加14.8%，进口均价为每吨839.4美元，上涨3%。此外，机电产品进口722.7亿美元，增长0.6%；其中汽车10.1万辆，减少5.7%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)