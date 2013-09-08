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市场报道 | 2013年 9月 8日 星期日 10:43 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货9月3日持仓报告(表)

路透9月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年9月3日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,071,732口)

317,390 355,658 100,184 523,369 408,266 940,943 864,108 130,789 207,624

较8月27日变动(未平仓合约：减少18,482口)

6,448 12,943 -3,431 -14,290 -20,395 -11,273 -10,883 -7,209 -7,599

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.6 33.2 9.3 48.8 38.1 87.8 80.6 12.2 19.4

各类交易商数量(总计为708家)

147 197 157 256 280 500 553 (完)

(编译 王冠中; 审校 王兴亚)

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