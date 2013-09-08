南非汇市：兰特兑美元录得三个月最大单日涨幅，因部分金矿结束罢工

路透约翰内斯堡9月6日 - 南非兰特兑美元周五创下三个月来最大单日涨幅，受助于一些金矿的罢工活动结束，且美国疲弱就业数据打压美元。

1535GMT，兰特兑美元 报10.0150，较周四纽约收盘价上涨2.15%。盘中涨幅一度超过2.2%至10.0060，为近三周来最高位。

金矿部门的停工范围周五继续逐渐缩小，一些矿工在罢工三天后重返工作岗位。

弱于预期的美国非农就业数据亦提振了兰特。该数据削弱了美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快开始缩减货币刺激计划的可能性。

“今天公布的美国数据略显疲弱，可能令缩减刺激计划的时间所有延后，”Rand Merchant Bank的兰特交易员Ian Martin说。

“市场仍预计(缩减)肯定发生，但速度可能放缓或者时间推后。”

政府公债价格走强。2026年到期的南非政府公债 收益率(殖利率)下降15个基点至8.415%，2015年到期的公债 收益率下跌12个基点，至6.34%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价