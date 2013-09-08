南非汇市：兰特兑美元录得三个月最大单日涨幅，因部分金矿结束罢工

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透约翰内斯堡9月6日 - 南非兰特兑美元周五创下三个月来最大单日涨幅，受助于一些金矿的罢工活动结束，且美国疲弱就业数据打压美元。
1535GMT，兰特兑美元 报10.0150，较周四纽约收盘价上涨2.15%。盘中涨幅一度超过2.2%至10.0060，为近三周来最高位。
金矿部门的停工范围周五继续逐渐缩小，一些矿工在罢工三天后重返工作岗位。
弱于预期的美国非农就业数据亦提振了兰特。该数据削弱了美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快开始缩减货币刺激计划的可能性。
“今天公布的美国数据略显疲弱，可能令缩减刺激计划的时间所有延后，”Rand Merchant Bank的兰特交易员Ian Martin说。
“市场仍预计(缩减)肯定发生，但速度可能放缓或者时间推后。”
政府公债价格走强。2026年到期的南非政府公债 收益率(殖利率)下降15个基点至8.415%，2015年到期的公债 收益率下跌12个基点，至6.34%。(完)
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路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)