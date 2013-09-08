《分析师观点》中国8月出口持续好转，得益于大环境复苏

路透北京9月8日 - 中国海关周日公布，8月出口同比增长7.2%，进口增长7%，路透调查预估分别为增长6%和11.3%。分析师们称，得益于中国和全球经济的回暖，中国8月份出口持续稳定增长，预计未来几个月仍会持续回暖态势。

8月贸易顺差为286.1亿美元，路透调查预估中值为顺差200亿美元。

中国7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，当月贸易顺差为178.2亿美元。

中国6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。整个上半年来看，出口同比增长10.4%，进口增长6.7%，贸易顺差为1,079.5亿美元。中国政府年初制定的进出口增长目标位8%。

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主要数据:

* 中国8月出口同比增长7.2%，路透调查中值为+6.0%

* 8月进口同比增长7.0%，路透调查中值为+11.3%

* 8月贸易差额为顺差286.1亿美元，路透调查顺差200.0亿美元

* 8月出口环比增长2.5%,进口环比下降3.6%

* 经季节调整后中国8月出口同比增长7.9%,进口同比增长10.9%

* 经季节调整后中国8月出口环比增长2.2%,进口环比下降0.4%

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以下为分析师评论:

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

8月份进出口增幅都在7%以上，尤其出口增幅较上月有明显增加，持续向好势头，这与欧美等国家经济复苏，外需有一定回升有关，加之中国5，6月份出口挤水份，因此8月份的回升亦在意料中。但未来几个月受基数起伏较大影响，相应也会影响出口增幅，但整体回温的趋势应该没有改变。

进口方面，随着国内稳增长的举措，国内需求趋于好转，无论是PMI的先行指标，亦或是工业消费等，内需正在逐渐向好，未来几个月的进口增幅可能会比较稳定。对中国经济的预期也在转好。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

从8月份的贸易数据看，中国前10大贸易伙伴中唯一进出口值同比下降的是中日双边贸易总值下降5.7%，说明中日间政治冷的同时经济也在变冷，而中欧，中美的双边贸易值都在增长，与其经济整体复苏的大环境一致。

应该说8月份的贸易延续向好的势头，这与国内稳增长的政策有关，同时从PMI新订单情况看也在增长，与三四季度整体经济好转相吻合，预计未来几个月外贸会保持7-8%的增幅，完成全年8%的目标问题不大。三四季度的经济数据也会明显好于上半年，三季度GDP增幅估计不会低于7.6%。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

在经过此前的挤泡沫之后，出口本来就预计会回归正常的增长，就是在7-8%左右，所以说出口基本符合预期；进口可能偏弱一些，因为此前PMI里面生产、存货以及新订单增加得都比较快，大家原本预期内需对进口会有一个不错的拉动，但进口的实际情况显示出企业对生产经营活动还是偏谨慎。

目前维持全年的判断不变，进出口差不多能实现8%的增长目标。

--国泰君安宏观分析师 薛鹤翔：

8月进出口基本都符合预期，出口在低位改善，从7月开始真实的出口情况就是改善的，目前出口基本到了接近均衡的增速，就是8-9%的样子，后面改善的空间就有限了，未来不会很强，但波动可能会加大。

进口方面，改善的过程可能会稍微长一些。不过整体经济是在回升的，预计三季度经济会比较强一些。

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相关背景:

--国务院总理李克强周五召开常务会议要求，各部门应限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施，并尽快在金融、石油、铁路和电信等领域向民间资本推出一批项目 。

--中国国家统计局将2012年GDP增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。

--中国国家发展和改革委员会主任徐绍史称，当前国内居民消费价格涨幅总体温和可控，为实现全年通胀控制目标打下较好基础；但当前经济发展的国内外环境错综复杂，保持经济平稳运行面临的形势仍然严峻。