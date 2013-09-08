韩国个股：SK Hynix称受大火影响的中国厂房已恢复部分运作

路透首尔9月8日 - 韩国SK Hynix 周日表示，其受大火影响的中国厂房周六已恢复部分运作，且会尽快全面复工。该公司有半数电脑记忆体晶片由该厂生产。

该厂周三发生大火，引发长期停止运作的忧虑，若停工一个月或以上，可能会大幅推高晶片价格。该厂生产占全球动态随机存取记忆(DRAM)晶片产出的近15%。

“我们在持续检查厂房和设备，恢复受到大火影响的生产线...我们的计画是透过分阶段尽快更换受损的设备，在最短的时间内恢复全面正常运作，”Hynix在声明中称。

Hynix是苹果 的主要供应商。知情消息人士周五向路透表示，Hynix可能在两周到三周甚至更快的时间内恢复工厂运作。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)