韩国个股：SK Hynix称受大火影响的中国厂房已恢复部分运作

标题新闻：山东黄金矿业就收购加拿大Barrick Gold阿根廷Valadero金矿50%股权进行深入磋商－消息
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路透首尔9月8日 - 韩国SK Hynix 周日表示，其受大火影响的中国厂房周六已恢复部分运作，且会尽快全面复工。该公司有半数电脑记忆体晶片由该厂生产。
该厂周三发生大火，引发长期停止运作的忧虑，若停工一个月或以上，可能会大幅推高晶片价格。该厂生产占全球动态随机存取记忆(DRAM)晶片产出的近15%。
“我们在持续检查厂房和设备，恢复受到大火影响的生产线...我们的计画是透过分阶段尽快更换受损的设备，在最短的时间内恢复全面正常运作，”Hynix在声明中称。
Hynix是苹果 的主要供应商。知情消息人士周五向路透表示，Hynix可能在两周到三周甚至更快的时间内恢复工厂运作。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
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路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。