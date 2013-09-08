中国经济：兴城先要兴业，特别要发挥服务业的就业吸纳作用--国务院总理

标题新闻：山东黄金矿业就收购加拿大Barrick Gold阿根廷Valadero金矿50%股权进行深入磋商－消息
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京9月8日 - 如何让中国的新型城镇化道路走好走顺？中国国务院总理李克强周六表示，兴城先要兴业，有产业支撑才能有就业，特别是要发挥好服务业这一最大就业容纳器的作用。
他在听取有关专家城镇化研究报告的座谈会上并称，当前，要选择棚户区改造等已经形成共识的重点领域，一步一步加以推进。
“因地制宜、尊重规律，实现大中小城市和城镇协调发展。”他说，“东部如何提升城镇化质量，中西部地区怎么培育一批城市群，实现人口就近就业，都需要在实践中探索。”
针对土地流失、农村空心化等“乡村病”问题，李克强强调，新型城镇化要突出统筹城乡，根本前提是要尊重农民意愿、保护农民利益、保障粮食安全。
此前有媒体报导称，中国国土部对于改革完善土地管理制度促进城镇化健康发展已形成初步框架，在化解用地需求矛盾上，未来将提高存量用地比重，建立起以“盘活存量”为主的制度体系。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。