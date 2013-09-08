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亚洲 | 2013年 9月 8日 星期日 12:19 BJT

中国经济：兴城先要兴业，特别要发挥服务业的就业吸纳作用--国务院总理

路透北京9月8日 - 如何让中国的新型城镇化道路走好走顺？中国国务院总理李克强周六表示，兴城先要兴业，有产业支撑才能有就业，特别是要发挥好服务业这一最大就业容纳器的作用。

他在听取有关专家城镇化研究报告的座谈会上并称，当前，要选择棚户区改造等已经形成共识的重点领域，一步一步加以推进。

“因地制宜、尊重规律，实现大中小城市和城镇协调发展。”他说，“东部如何提升城镇化质量，中西部地区怎么培育一批城市群，实现人口就近就业，都需要在实践中探索。”

针对土地流失、农村空心化等“乡村病”问题，李克强强调，新型城镇化要突出统筹城乡，根本前提是要尊重农民意愿、保护农民利益、保障粮食安全。

此前有媒体报导称，中国国土部对于改革完善土地管理制度促进城镇化健康发展已形成初步框架，在化解用地需求矛盾上，未来将提高存量用地比重，建立起以“盘活存量”为主的制度体系。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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