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亚洲 | 2013年 9月 8日 星期日 12:15 BJT

《中国2013年8月数据路透调查中值一览表》--9月8日

路透北京8月9日 - 以下为中国2013年8月各项主要宏观经济指标 结果，以及当期路透调查预测中值。

    各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
    
                  2013年  8月                                                               2012年                                
                          实际   预估   7月    6月    5月    4月    3月     2月     1月     12月    11月    10月    9月     8月
                          值     值                                                                                         
   居民消费价格指数(CPI)           2.6    2.7    2.7    2.1    2.4     2.1     3.2       2     2.5       2     1.7     1.9       2
                 CPI环比             ~    0.1    0.0   -0.6    0.2    -0.9     1.1       1     0.8     0.1    -0.1     0.3     0.6
 工业生产者出厂价格指数(          -1.8   -2.3   -2.7   -2.9   -2.6    -1.9    -1.6    -1.6    -1.9    -2.2    -2.8    -3.6    -3.5
                    PPI)                                                                                                    
      社会消费品零售总额          13.2   13.2     --   12.9   12.8    12.6   12.3*      --    15.2    14.9    14.5    14.2    13.2
      规模以上工业增加值           9.9    9.7     --    9.2    9.3     8.9    9.9*      --    10.3    10.1     9.6     9.2     8.9
  固定资产投资(不含农户)          20.2   20.1     --   20.4   20.6    20.9   21.2*      --    20.6    20.7    20.7    20.5    20.2
                贸易差额  286.1    200  178.2  271.3    204  181.6    -8.8   152.5   291.5   316.2     196   319.9   276.7   266.6
                    出口    7.2      6    5.1   -3.1      1   14.7      10    21.8      25    14.1     2.9    11.6     9.9     2.7
                    进口    7.0   11.3   10.9   -0.7   -0.3   16.8    14.1   -15.2    28.8       6       0     2.4     2.4    -2.6
        广义货币供应量M2          14.4   14.5   14.0   15.8   16.1    15.7    15.2    15.9    13.8    13.9    14.1    14.8    13.5
      月度新增人民币贷款         7,000  6,999  8,605  6,674  7,929  10,600   6,200  10,700   4,543   5,229   5,052   6,232   7,039
   人民币贷款同比增长(%)          14.1   14.3   14.2   14.5   14.9    14.9      15    15.4      15    15.7    15.9    16.3    16.1
    
  注: 1.--表示数据未公布。
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
      3.*表示1-2月数据合并发布。 （完）

 (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)

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