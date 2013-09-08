《中国2013年8月数据路透调查中值一览表》--9月8日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透北京8月9日 - 以下为中国2013年8月各项主要宏观经济指标 结果，以及当期路透调查预测中值。 各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 2013年 8月 2012年 实际 预估 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 2.6 2.7 2.7 2.1 2.4 2.1 3.2 2 2.5 2 1.7 1.9 2 CPI环比 ~ 0.1 0.0 -0.6 0.2 -0.9 1.1 1 0.8 0.1 -0.1 0.3 0.6 工业生产者出厂价格指数( -1.8 -2.3 -2.7 -2.9 -2.6 -1.9 -1.6 -1.6 -1.9 -2.2 -2.8 -3.6 -3.5 PPI) 社会消费品零售总额 13.2 13.2 -- 12.9 12.8 12.6 12.3* -- 15.2 14.9 14.5 14.2 13.2 规模以上工业增加值 9.9 9.7 -- 9.2 9.3 8.9 9.9* -- 10.3 10.1 9.6 9.2 8.9 固定资产投资(不含农户) 20.2 20.1 -- 20.4 20.6 20.9 21.2* -- 20.6 20.7 20.7 20.5 20.2 贸易差额 286.1 200 178.2 271.3 204 181.6 -8.8 152.5 291.5 316.2 196 319.9 276.7 266.6 出口 7.2 6 5.1 -3.1 1 14.7 10 21.8 25 14.1 2.9 11.6 9.9 2.7 进口 7.0 11.3 10.9 -0.7 -0.3 16.8 14.1 -15.2 28.8 6 0 2.4 2.4 -2.6 广义货币供应量M2 14.4 14.5 14.0 15.8 16.1 15.7 15.2 15.9 13.8 13.9 14.1 14.8 13.5 月度新增人民币贷款 7,000 6,999 8,605 6,674 7,929 10,600 6,200 10,700 4,543 5,229 5,052 6,232 7,039 人民币贷款同比增长(%) 14.1 14.3 14.2 14.5 14.9 14.9 15 15.4 15 15.7 15.9 16.3 16.1 注: 1.--表示数据未公布。 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 3.*表示1-2月数据合并发布。 （完） (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。