《综述》美国8月非农就业岗位增幅不及预期，美联储政策前景蒙疑虑

* 8月非农就业岗位增加16.9万个，增幅不及预期

* 失业率降至四年半低位7.3%

* 就业参与率降至1978年8月来最低

* 6月及7月就业岗位增幅下修

* 平均时薪及每周平均工时增加

记者 Lucia Mutikani 编译 王兴亚

路透华盛顿9月6日 - 美国雇主8月雇聘规模低于预期，但失业率降至四年半低位，因为一些美国人放弃寻找工作，这使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月决定是否缩减货币刺激措施变得错综复杂。

美国劳工部周五公布，上月非农就业岗位增加16.9万个，增幅不及分析师预估的18万个，进一步表明第三季经济增速可能略有放缓。

虽然分析师相信美联储在9月17-18日的政策会议上仍会宣布缩减月度购债规模，但他们表示，疲弱的就业数据加大了延后的可能性。

“鹰派与鸽派之间可能的妥协结果是，9月会议宣布开始缩减购债，但缩减幅度将会小于我们目前的预估，”纽约Unicredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示。

就业数据公布后，路透进行的一项调查显示，18家美国公债初级交易商中，有13家预计美联储本月会宣布缩减购债规模。这13家交易商的预估中值为，每月购债规模减少150亿美元。

就业报告公布后，美元兑欧元自七周高位跌落，兑日圆重挫。数据亦推动美国公债大涨，指标10年期公债收益率(殖利率)跌破3%。

美国股市收盘基本持平，因投资者仍对叙利亚可能遭受军事打击感到不安。

不仅是上月的雇聘规模低于预期，并且6月和7月的修正数据显示，就业岗位增幅较前值下降7.4万个。

尽管失业率下降0.1个百分点至7.3%，创2008年12月以来最低，但背后原因在于有工作或正寻找工作的劳动年龄人口比例降低。

8月就业参与率触及1978年8月以来最低，成为潜在经济疲弱的又一证据。男性的这一比例更是降至纪录低位。

“就长期福利计划融资及潜在经济增长趋势而言，就业参与率下降非常糟糕，”富国银行首席分析师John Silvia称。

浏览非农就业图表，请点选(link.reuters.com/ram54t)

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**关注美联储行动**

美联储官员在推出第三轮量化宽松时已明确表示，其购债决定会取决于就业市场的进展。当一年前第三轮量化宽松启动时，失业率处于8.1%。

不过，失业人口减少很大原因在于人们退出劳动力队伍，部分因为他们对低迷的就业前景感到沮丧。这让失业率下降失去了一些光彩。

美联储部分官员已经暗示准备缩减刺激计划，但另一些官员并不赞同，这让人很难判断联邦公开市场委员会(FOMC)的共识所在。

“在当前这个阶段，在FOMC会议上保持开放的态度甚至更为重要，”美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五对记者称，“经济有逐步的进展。我确信改善程度已经足够。”

一贯的强硬派、堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储本月应该开始缩减月度购债规模，幅度约150亿美元，以“展开逐步且可预测的政策正常化过程”。

**经济难以重获动能**

就业报告表明经济难以重获动能。7月的消费者支出、房屋建设、新屋销售、耐久财(耐用品)订单及工业生产全部表现疲软。

“鉴于目前的所有数据，第三季似乎将呈现疲弱一面，”美银美林资深分析师Michael Hanson说，“我不认为经济具备包括美联储诸多官员在内的许多人所希望的动能。”

美国第二季经济成长环比年率为2.5%，许多分析师曾预计下半年增速加快。

不过，就业数据中也有一些亮点。

平均时薪及每周平均工时较7月均出现反弹。

平均时薪增长了5美分，较上年同期增幅扩大至2.2%，为两年多来最大升幅。每周平均工时从7月的六个月低位34.4小时小增至34.5小时。

不充分就业人口下降0.3个百分点至四年半低位13.7%。这部分人口包括那些希望有工作但放弃寻找、以及不能找到全职工作而从事兼职的人。