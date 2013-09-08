《美股一周展望》FED政策和叙利亚军事行动风险升高，市场料转趋震荡

记者 Sam Forgione 编译 王冠中

路透纽约9月6日 - 美国股市未来一周可能呈现震荡走势，因美国国会将就是否授权对叙利亚采取军事行动进行辩论，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议即将登场，该会议料将决议是否缩减刺激措施。

对于美联储本月稍后会议结果的担忧，以及奥巴马政府提出的对叙利亚军事行动案，近来冲击美国债市和新兴市场，但美国股市则相对平稳。

标准普尔500指数 在8月下滑3.1%后，9月第一周回升1.4%。道琼工业指数 本周上涨0.76%，Nasdaq指数 则涨近2%。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)本周下滑7%，为7月中以来最大单周跌幅。该指数周五收在15.85，接近两周低点，这个所谓的“恐慌指标”(fear gauge)和过去一年平均水准在一点内，因此指数远不及偏高程度。

尽管如此，美国总统奥巴马致力说服国会支持其对叙利亚采取军事行动的计划，可能让波动率出现不乐见的上扬。参议院下周可能就该计划表决。

“下周可能会见到波动性增强，VIX可能跳升，”Solaris Group的投资长Tim Ghriskey称。

Ghriskey称，投资人的担忧在于，若美国领头向叙利亚发动军事攻击，可能演变成长期冲突。这可能利空股市。

“市场会非常容易受到传言影响，”保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby称。“忧虑在于原本迅速的军事行动，可能突然转变成更大规模影响更广的事件。”

美国国会就叙利亚军事行动进行辩论的时间就在美联储会议前夕，对市场气氛也无帮助。美联储将在9月17-18日举行政策会议，料将宣布缩减每月850亿美元的买债计划。该举措过去一年来支撑了资产价格，标准普尔500指数今年便上涨了16.1%。

“若美联储果真缩减买债，会变成双重打击，”Ghriskey称。

若这影响还不够，光是美联储主席贝南克明年初卸任后的接替人选问题也会给投资人带来不确定性，更别说美国政府和国会可能会就联邦预算和举债上限再次对峙。

总得来看，这些因素可能让许多策略师认为股市应会进入早该出现的回落走势。

“我们准备好迎接等待已久的修正，”Wells Capital Management资深投资经理Margaret Patel称。标准普尔500指数已有超过两年未出现符合技术修正门槛的10%跌势。

**缺乏方向**

过去三周股票基金资金外流，可能是投资人对于美股日趋审慎的另一个迹象。

投资人过去三周从股票基金抽离153亿美元资金，为2011年8月以来最大的三周流出金额。9月4日止当周，约有30亿美元是撤离SPDR标准普尔500指数上市交易基金(ETF)信托 ，居所有ETF外流之冠。

理柏(Lipper)美国研究主管Jeff Tjornehoj称，资金外流显示投资人“对股市未来走向感到担忧”。

“我们的感觉是，资金退场观望，”Pioneer Investments的Temple称。

未来一周经济数据不多，最重要的数据是周五公布的8月零售销售。路透调查预估，零售销售较上月增加0.4%。

公布财报的企业也不多，仅有两家重点企业：服饰公司Phillips-Van Heusen Corp 周一公布业绩，杂货商Kroger Co 周四公布业绩。(完)