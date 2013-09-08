《综述》美联储强硬派和温和派官员均认同，缩减刺激计划未偏离方向

* 强硬派乔治敦促9月缩减月度购债规模至700亿美元

* 温和派埃文斯称，对9月行动持开放态度

* 并称将仔细查看经济复苏持久性的证据

记者 Alister Bull/Pedro da Costa 编译 王兴亚

路透奥马哈/格林维尔9月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)最为强硬的官员之一周五敦促联储在本月稍晚的会议上削减月度购债规模至700亿美元，而另一位温和派官员赞同美联储今年稍后开始缩减刺激计划。

周五稍早公布8月非农就业报告后，关于美联储在即将召开的会议上决定温和削减购债的预期基本未变。

根据一项路透调查，美国公债初级交易商的多数分析师预计美联储9月会议料决定缩减刺激计划。

一贯的强硬派、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，她支持美联储下次开会时削减每月850亿美元的购债规模。

但芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯强调，9月行动并非确定无疑。他或将考量其他有关经济复苏持久性的证据，不过他称其可能倾向于撤出。这两位今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中都具有投票权。

“在当前这个阶段，在FOMC会议上保持开放的态度甚至更为重要，”埃文斯称，“经济有逐步的进展。我确信改善程度已经足够。”

金融市场聚焦于9月17-18日的政策会议，预料会开始小幅缩减购债。美联储预计在2014年中期停止购债，其预估届时失业率将处于约7%。

埃文斯是一位货币政策温和派人士。他表示，很失望看到就业参与率再度下降。“美国经济重回健康常态还有很长一段路，”他并称，就业岗位依然比合理水准低约500万个。

实际上，美国政府周五稍早公布的数据显示，失业率正在靠向上述目标，8月失业率降至四年半低位7.3%。

然而，企业仅新增16.9万个工作岗位，不及路透调查预估的18万个，且分析师称失业率下降是出于错误原因。

他们指陈，就业参与率进一步下降并触及1978年来最低，因备感挫折的劳动者放弃寻找工作。

**建议每月购债规模减至700亿美元**

堪萨斯城联储总裁乔治表示，她还在就业数字中看到一些好迹象，如平均时薪以及每周平均工时均增加，并重申是时候开始缩减的观点。

“货币政策正常化的下一合适步骤将是把每月购债规模从850亿美元降至700亿美元左右，”乔治在一次商界和社区领袖午餐会上说。她建议的水准与路透调查中一级交易商的预估相符。

此外她还表示，公债和抵押贷款支持债券(MBS)两者应均分剩余购债规模。