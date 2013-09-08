《G20会议焦点》公报称全球经济正在复苏，但危机尚未结束

* 经济相关讨论相当艰难

* 新兴市场混乱成为焦点

* 会议公报反映发达国家情况改善

* 美联储政策转变备受关注

记者 Lidia Kelly/Luke Baker 编译 王冠中

路透俄罗斯圣彼得堡9月6日 - 20国集团(G20)周五表示，全球经济正在改善，但在新兴市场动荡情况日渐升高的情况下，要宣布危机结束仍为时过早。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在本月缩减扩张性货币政策的可能性，让部分原本因低廉美元涌入而快速成长的新兴市场陷入混乱。

在圣彼得堡的G20峰会中，经济相关的讨论因叙利亚危机而蒙上阴霾，而与会人士也称相关讨论相当“艰难”。但G20领导人仍设法取得了共识。

G20领导人同意谨慎调整政策，但称出现困难的国家也须要把自身整顿好。

在两日峰会后发布的公报，仍紧密延续7月G20财长会议发布的声明，要求货币政策调整必须“审慎调校并且清楚沟通。”

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德乐见这样的承诺，称：“发达国家和新兴市场必须应对其国内挑战，以有效抑制扩散的效应。”

曾在2009年齐力回应全球危机的G20，现在面临了复苏速度不一的情况，美国经济向前迈进、欧洲可能在站稳脚步、而发展中国家则因美联储缩减刺激措施的前景而面临阻力。

公报中提出要抑制政策转变造成的扩散效应，相当于承认印度等国家所面临的困境。

“目前全球经济情况看起来比五年前要好。经济成长正在复苏，但风险当然还是非常大，”俄罗斯总统普京在记者会上称。

在G20会后声明发布时，市场焦点完全放在美国就业报告上。该数据较预期疲弱，使得美联储缩减买债措施的决定更加复杂化。

德国带头提议延长2010年多伦多峰会达成的削减债务协议，但该要求遭到忽略，因整体焦点转向促进成长。

“中期财政策略...将弹性执行，把近期经济情况也纳入考量，以支持经济成长和创造就业，同时将债务相当于国内生产总值(GDP)的比例维持在可持续的水准，”公报称。

新的内容包括澳洲提出的成长方案、加强“影子银行”监管的提案、以及延长抑制贸易保护主义的期限。

**困难的讨论**

峰会关于全球经济体质的讨论相当艰难，且反映了对于发展中国家成长放缓的忧虑。

“最困难且耗时的讨论是对全球经济情况的评估，”参与草拟公报的俄罗斯财政部国际部门主管Andrei Bokarev向路透表示。

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等金砖国家同意设立1,000亿美元的外汇储备资金池，协助对抗可能的国际收支危机。

但和每日数以万亿美元计的外汇交易相较，这储备金额是九牛一毛，并且最快可能要明年才能设立完成。

即使是在金砖国家内部，也承认自助更为重要。

拥有外部盈余的中国和俄罗斯责备印度没能遏止经常帐赤字扩大，造成印度卢比 遭受严重卖压。

“在日渐升温的金融动荡下，新兴市场同意采取必要的行动来支持成长和维持稳定，包括致力改善基本面、提高对外部冲击的抗受性、以及强化金融体系，”G20公报称。

印度总理辛格获得日本的部分支持，两国表示，将扩大双边货币互换机制规模，由150亿美元扩大至500亿美元，以强化卢比的抵御能力。

欧洲景况好转的初始迹象，使得欧洲领导人三年来首次免于遭受各方的抨击。