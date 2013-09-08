澳洲政治：澳洲自由党党魁艾保德赢得大选，将出任新总理

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透悉尼/堪培拉9月7日 - 澳洲保守党派自由党党魁艾保德(Tony Abbott)在周六大选中获胜，由于工党政府六年来领导更替混乱，且未能最大化矿业繁荣的收益，选民把选票投向反对党。
艾保德承诺将恢复政治稳定、削减税收并加强边境管控。
对工党领导层更迭混乱的不满情绪，让工党政府在这次选举中付出了惨重代价。
工党在2010年罢黜总理陆克文，由此产生了澳洲首位女总理吉拉德(Julia Gillard)。后为了继续执政，工党在2013年6月让陆克文重新出任党魁。
陆克文在家乡布里斯班承认败选，宣布辞任工党党魁。
选举官员称，约80%的选票统计过后，自由党与国家党联盟赢得大约52.6%的选票，料将在议会150个席位中赢得至少88席。
艾保德最终可能获得约30席的多数席位，结束二战以来澳洲首个少数党政府。(完) (编译 王兴亚；审校 王冠中)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。