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货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 07:56 BJT

日本数据：8月银行放款余额较上年同期增长2.0%

路透东京9月9日 - 日本央行周一表示，日本8月银行放款余额较上年同期增长2.0%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为467.308兆(万亿)日圆(4.72兆美元)。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：

8月　　　7月 6月

含信金银行 +2.0 +2.0 +1.9

不含信金银行 +2.3 +2.3 +2.2

参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为

(here)。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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