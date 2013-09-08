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亚洲 | 2013年 9月 9日 星期一 06:47 BJT

全球外汇市场9月9日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月8日(日)

2350 - 日本8月银行放贷余额

2350 - 日本7月经常账

2350 - 日本第二季国内生产总值(GDP)修正值

9月9日(一)

0545 - 瑞士8月失业率

0715 - 瑞士7月零售销售

0800 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆参加为发布2012年荷兰经济报告举行的记者会

0830 - 欧元区9月Sentix投资者信心指数

1400 - 美国8月就业指数

1500 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在全美商业经济协会(NABE)第55届年会上讲话，主题为“美联储的观点”

1900 - 美国7月消费者信贷

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 张涛)

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