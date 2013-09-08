澳新经济指标预测--9月9日-9月16日****

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月9日当周 9月8-9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰REINZ房价指数(较前月) 8月 -- -0.5% 新西兰REINZ房价指数(较上年同期) -- +8.6% 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 8月 -- -6.8% 网络招聘广告(较前月) -- -0.9% 0130 澳洲房屋融资(较前月) 7月 +2.0% +2.7% 投资性房屋融资 -- -0.5% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- +0.4% (较上年同期) -- +7.7% 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 8月 -- 负7.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 负3 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +3.5% 2100 新西兰央行利率决定 -- -- 2.50% 9月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 8月 增加1 减少1.02 全职就业人口变化(万人) -- 减少0.67 就业参与率 65.2% 65.1% 失业率 5.8% 5.7% 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 8月 -- +0.5% 9月13日(五) 暂无重要数据 9月16日当周 9月16日(一) 暂无重要数据 (完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。