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亚洲 | 2013年 9月 9日 星期一 07:05 BJT

东京汇市：东京申奥成功后日圆下跌，关注中国数据

澳元能否上涨更多，取决于今日0130GMT时出炉的中国CPI数据，以及将于周二公布的工业生产和零售销售数据是否在继续改善。中国是澳洲的单一最大出口市场。

投资者几乎对符合预期的澳洲大选结果没有反应。澳洲保守党派自由党－国家党联盟在大选中获胜，工党败选。

不过，一些分析师预计，既然大选已尘埃落定，而且当选执政联盟似乎更加支持企业，澳洲的企业信心可能反弹。

“围绕大选的不确定性消除，而且执政联盟取得决定性胜利，都是可能提振信心的因素，”CommSec的首席经济分析师Craig James说。(完)

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