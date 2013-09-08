《一周经济焦点》中国经济向好将暂时缓解美国可能缩减刺激举措带来的痛楚

**抱怨美联储**

上周在俄罗斯举行的20国集团(G20)峰会上，新兴市场经济体领导人抱怨说美联储在政策计划上一直沟通不良，令各经济体饱受波动之苦。

但是，摩根士丹利驻伦敦分析师Manoj Pradhan表示，市场动荡解释了各国为何需要采取促增长的结构改革，以限制受到影响的可能性。

“美联储缩减购债可能是引发市场进一步恶化的关键因素，但是部分责任也已经转移到了新兴市场的肩上，”他称。

在欧元区，7月工业生产增长可能放缓。这将提醒投资者，尽管该地区已经摆脱衰退，但离阳光明媚还很遥远。

AllianceBernstein驻伦敦分析师Darren Williams称，南欧地区的高负债国家面临着进一步的财政撙节，而欧元区银行业系统也还未复原。

“要达到高于趋势水平的增长，即开始带动失业率快速下降和预算赤字出现周期性好转，目前还难以预测，”Williams称。

不过他表示，近期发达经济体市场的PMI近五年以来首度表现出色，增大了经济即将从金融危机中持久复苏的可能性。

那对新兴经济体也将是个好信号。

“这不会解决所有新兴市场国家的全部问题，但是我认为，这会让一切容易得多，因为较大的新兴国家大多都仍与全球贸易周期密切联系，”Williams称。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)