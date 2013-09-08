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货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 07:25 BJT

英国经济：财政大臣称经济在好转，但仍存在许多风险

路透伦敦9月9日 - 英国财政大臣欧思邦周一表示：

*“英国经济正在好转”

* 仍然存在许多风险；仍处于复苏的早期阶段

* 即使经济面好转改善财政前景，还有很多工作要做

* 债务和家庭借款没有回到不可持续的水平

(完)

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