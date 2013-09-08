英国经济：财政大臣称经济在好转，但仍存在许多风险

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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路透伦敦9月9日 - 英国财政大臣欧思邦周一表示：
*“英国经济正在好转”
* 仍然存在许多风险；仍处于复苏的早期阶段
* 即使经济面好转改善财政前景，还有很多工作要做
* 债务和家庭借款没有回到不可持续的水平
(完)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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