日韩经济指标预测--9月9日-9月16日****

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 9月9日当周 9月8日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 8月 -- +2.0% 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -26.4% -20.3% 日本经季节调整的经常账(亿日圆) 7月 盈余4,878 盈余3,363 2350 日本GDP环比年率 第二季修正值 +3.7% +2.6% 日本GDP(较前季) +0.9% +0.6% 资本支出(较前季) +1.0% -0.1% 民间消费(较前季) -- +0.8% 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 44.3 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 52.3 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -- -1.5% 韩国进口价格(较上年同期) 8月 -- -4.3% 2300 韩国失业率 8月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 +0.4% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.2% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 5.0 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 7月 -- +6.8% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 +2.4% -2.7% (较上年同期) 7月 +7.6% +4.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,309 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,750 9月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行指标利率 9月 -- 2.50% 9月13日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产 7月修正值 -- +3.2% 0430 日本产能利用率指数(较前月) 7月 -- -2.3% 9月16日当周 9月16日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- -1.4% (较上月) -- 持平 (完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。