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亚洲 | 2013年 9月 9日 星期一 07:18 BJT

****日韩经济指标预测--9月9日-9月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
       
        9月9日当周
 9月8日(日)                                                                                    
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          预估值           前值
 2350     日本银行放贷余额(较上年同期)                       8月              --          +2.0%
 2350     日本未经季节调整的经常账(较上年同期)               7月          -26.4%         -20.3%
          日本经季节调整的经常账(亿日圆)                     7月       盈余4,878      盈余3,363
 2350     日本GDP环比年率                           第二季修正值           +3.7%          +2.6%
          日本GDP(较前季)                                                  +0.9%          +0.6%
              资本支出(较前季)                                             +1.0%          -0.1%
              民间消费(较前季)                                                --          +0.8%
 9月9日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值            前值
 0500      日本消费者信心指数                               8月              --            44.3
 0500      日本服务业景气判断指数                           8月              --            52.3
 9月10日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值            前值
 2100      韩国出口价格(较上年同期)                         8月              --           -1.5%
           韩国进口价格(较上年同期)                         8月              --           -4.3%
 2300      韩国失业率                                       8月              --            3.2%
 2350      日本企业物价指数(较前月)                         8月           +0.4%           +0.5%
                    (较上年同期)                                          +2.4%           +2.2%
 2350      日本大型制造业景气判断指数                    第三季              --             5.0
 
 9月11日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值            前值
 0300      韩国L货供额(较上年同期)                          7月              --           +6.8%
 2350      日本机械订单(较前月)                             7月           +2.4%           -2.7%
              (较上年同期)                                  7月           +7.6%           +4.9%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --       卖超5,309
           外资投资日本股票(亿日圆)                                          --       卖超1,750
    
 9月12日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值            前值
 --        韩国央行指标利率                                 9月              --           2.50%
 
   
 9月13日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值            前值
 0430      日本工业生产                               7月修正值              --           +3.2%
 0430      日本产能利用率指数(较前月)                       7月              --           -2.3%
  
    9月16日当周
  
 9月16日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值             前值
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)              8月              --            -1.4%
                               (较上月)                                      --             持平
     
        (完)

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