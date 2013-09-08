日本经济：东京成功申奥料提振经济，但福岛核泄漏阴影犹存

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
安倍晋三在布宜诺斯艾利斯表示，福岛核电站“处于控制中”。但他也称，东京必须努力工作，以在这场继切尔诺贝利事故之后最严重的核灾难后赢得世界的信任。
尽管安倍晋三作出这样的保证，但是韩国周五宣布，因担心放射性问题，将海产品进口禁令扩大到福岛周围更大范围的地区。自2011年核电站事故以来，中国已经禁止从日本至少五个县进口乳制品、蔬菜和海产品。
现在，申奥成功可能会进一步提振日本的市场信心及股市买兴，很多投资者预计该国经济将迎来全面的消费增长。
日本长野赢得1998年冬奥会主办权后，日经指数上涨了一个月。一位分析师预计，短期内该指数可能上涨逾10%。
冈三证券编制了一个东京奥运会股指，包含了可能受益于奥运会的79家公司。该股指今年已经上涨近50%，跑赢上涨约三分之一的大盘。
经济提升可能会给予安倍晋三提高消费税决策所需的最后动力。此举是多年来日本政府限制其失控的公共债务的最大举措。安倍晋三料将在衡量经济强劲程度能否承受增税后，于下月初作出该决策。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。