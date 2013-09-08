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亚洲 | 2013年 9月 9日 星期一 07:37 BJT

日本经济：东京成功申奥料提振经济，但福岛核泄漏阴影犹存

安倍晋三在布宜诺斯艾利斯表示，福岛核电站“处于控制中”。但他也称，东京必须努力工作，以在这场继切尔诺贝利事故之后最严重的核灾难后赢得世界的信任。

尽管安倍晋三作出这样的保证，但是韩国周五宣布，因担心放射性问题，将海产品进口禁令扩大到福岛周围更大范围的地区。自2011年核电站事故以来，中国已经禁止从日本至少五个县进口乳制品、蔬菜和海产品。

现在，申奥成功可能会进一步提振日本的市场信心及股市买兴，很多投资者预计该国经济将迎来全面的消费增长。

日本长野赢得1998年冬奥会主办权后，日经指数上涨了一个月。一位分析师预计，短期内该指数可能上涨逾10%。

冈三证券编制了一个东京奥运会股指，包含了可能受益于奥运会的79家公司。该股指今年已经上涨近50%，跑赢上涨约三分之一的大盘。

经济提升可能会给予安倍晋三提高消费税决策所需的最后动力。此举是多年来日本政府限制其失控的公共债务的最大举措。安倍晋三料将在衡量经济强劲程度能否承受增税后，于下月初作出该决策。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)

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