澳洲政经：保守派新政府承诺将恢复矿业荣景，并重振投资热情

路透堪培拉9月8日 - 澳洲即将上任的保守派政府周日承诺将重新激发矿业荣景，并重振外界投资热情。此前自由党党魁艾保德夺取执政权，这一平台令其能够取消矿业税并组建一个稳定的政府。

艾保德领导的自由党联盟终结了工党六年来的震荡不断的统治，在周六的全国大选中赢得了议会150席中超过30席的多数席位。这是工党自1934年以来最差的选举成绩。

艾保德开始执政之时，澳洲经济正对矿业投资高峰结束、政府收入放慢和失业率上升作出调整。艾保德获得了媒体大亨梅铎(默多克,Rupert Murdoch)及他旗下的澳洲报纸的支持。

不过艾保德的金融事务发言人Andrew Robb称，澳洲经济和矿业将从此次大选结果中获得提振。Robb可能在新政府中担任贸易部长。

“目前来看，矿业荣景将得以重现，”Robb对澳洲的电视台称，并表示澳洲在工党领导下已变得缺乏竞争力。“我们将恢复市场对于风险和投资的热情。”

尽管在选举中大胜，但艾保德政府在参议院仍未获得多数派优势。工党与绿党将在明年7月前控制着参议院多数席位。

艾保德将需要参议院的批准才能取消碳排放与矿业税，并实施其标志性的带薪产假计划，后者已引起大企业和不少党内人士的不快。

代表着全国大型上市企业、颇有影响的澳洲商业理事会(Business Council of Australia)敦促参议院承认政府的职责，但还是对以纳税人资金支持的带薪产假计划表达了担忧。