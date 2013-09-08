澳洲政经：保守派新政府承诺将恢复矿业荣景，并重振投资热情

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透堪培拉9月8日 - 澳洲即将上任的保守派政府周日承诺将重新激发矿业荣景，并重振外界投资热情。此前自由党党魁艾保德夺取执政权，这一平台令其能够取消矿业税并组建一个稳定的政府。
艾保德领导的自由党联盟终结了工党六年来的震荡不断的统治，在周六的全国大选中赢得了议会150席中超过30席的多数席位。这是工党自1934年以来最差的选举成绩。
艾保德开始执政之时，澳洲经济正对矿业投资高峰结束、政府收入放慢和失业率上升作出调整。艾保德获得了媒体大亨梅铎(默多克,Rupert Murdoch)及他旗下的澳洲报纸的支持。
不过艾保德的金融事务发言人Andrew Robb称，澳洲经济和矿业将从此次大选结果中获得提振。Robb可能在新政府中担任贸易部长。
“目前来看，矿业荣景将得以重现，”Robb对澳洲的电视台称，并表示澳洲在工党领导下已变得缺乏竞争力。“我们将恢复市场对于风险和投资的热情。”
尽管在选举中大胜，但艾保德政府在参议院仍未获得多数派优势。工党与绿党将在明年7月前控制着参议院多数席位。
艾保德将需要参议院的批准才能取消碳排放与矿业税，并实施其标志性的带薪产假计划，后者已引起大企业和不少党内人士的不快。
代表着全国大型上市企业、颇有影响的澳洲商业理事会(Business Council of Australia)敦促参议院承认政府的职责，但还是对以纳税人资金支持的带薪产假计划表达了担忧。
参议院最终的投票结果可能还要数周才会出炉，因为澳洲实施的偏好投票制程序较为复杂。(完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。