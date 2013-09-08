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货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 07:30 BJT

国际油市：美国原油期货跌破110美元，中止两日涨势

美国周日仍保留寻求联合国安理会决议的可能性，该决议可能支持向叙利亚发起军事行动惩罚其上月化武攻击。

根据中国海关数据，中国8月原油进口2,143万吨，较前月的2,611万吨减少17.9%。

中国8月出口增幅大于预期，因主要市场对中国出口品的需求改善，且是中国经济可能避开了大幅放缓的进一步证据。

科威特国家通讯社KUNA援引海事当局消息报导，不佳的天候情况使得科威特港口周日停止所有船运活动。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 徐文焰)

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