国际油市：美国原油期货跌破110美元，中止两日涨势

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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美国周日仍保留寻求联合国安理会决议的可能性，该决议可能支持向叙利亚发起军事行动惩罚其上月化武攻击。
根据中国海关数据，中国8月原油进口2,143万吨，较前月的2,611万吨减少17.9%。
中国8月出口增幅大于预期，因主要市场对中国出口品的需求改善，且是中国经济可能避开了大幅放缓的进一步证据。
科威特国家通讯社KUNA援引海事当局消息报导，不佳的天候情况使得科威特港口周日停止所有船运活动。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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