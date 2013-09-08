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亚洲 | 2013年 9月 9日 星期一 07:37 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月9日

* 头版头条:

--上海期货交易所正在积极推进有色金属指数期货上市交易工作，日前已向中国证监会申请立项。

* 其他:

--平安银行 披露非公开发行股票预案，拟募集资金不超过148亿元人民币，扣除相关发行费用后全部用于补充资本金，其控股股东中国平安 全额认购增发股份。

--中国银行 私人银行在广州正式宣布启动“家族理财室”服务。该服务为金融资产2亿元以上的富裕家族提供家族资产管理、传承方案、家族信托、税务规划等核心服务，首批业务将覆盖广州、北京、上海、深圳和南京五个重点地区。

--中国证券投资者保护基金公司最新调查显示，8月投资者信心总指数为49.7，环比上升11.94%，同比上升16.94%，从偏向悲观逐步贴近50中性值。

--中钢协网站发表署名文章，指出今年前7个月86户重点大中型钢铁企业在净利润和销售收入利润率方面都有所增长，预计今年全国钢铁行业的经济效益或将好于去年。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 曾祥进)

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