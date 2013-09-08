重温稿-中国房地产：建立调控长效机制关键是稳定预期，今后市场分化将是常态--住建部官员

* 建立发展长效机制关键是稳定社会预期

* 当前应保持政策方向连续稳定

* 在政策措施上不断优化和更具针对性

* 未来房地产市场分化将是常态

* 限购升级有必要，但更需疏堵结合

路透北京9月8日 - 住房问题是很多中国人的心病。住建部政策研究中心主任秦虹认为，建立房地产市场健康发展长效机制的关键是要稳定社会预期，当前调控着力点应是保持政策方向连续稳定，在政策措施上不断优化和更具针对性。

他周日接受新华社专访时并称，中国的房地产市场已经告别了铁板一块的格局，预计今后分化将是常态；限购升级有必要，但更需要疏堵结合。

“建立房地产市场健康发展长效机制的关键，是要解决全社会对住房政策有个稳定‘预期’的问题，就是要让城镇各类人群都知道他们面临的住房政策是什么。”她说。

秦虹举例称，譬如低收入家庭知道将享受的住房保障政策是什么；没有住房的年轻人知道解决住房问题的途径是什么；已有多套住房的人知道面临的住房政策是什么。

她指出，现在由于对住房政策的预期不稳定，很多人在尚不具备购房经济基础时就急于买房，既加大了当期的市场需求，透支了未来需求，也增大了生活压力。

“所以，长效机制的政策应是一整套稳定预期的政策，其核心应是构建一个覆盖全体居民居住需求的供应体系，并附以配套政策坚定落实，”她说。

当前，中国经济增长正经历从高速增长转向中速增长的变化过程。秦虹认为，“此时房地产市场调控的着力点应是，在政策方向上，保持连续性和稳定性；在政策措施上，不断优化和更具针对性。”

她指出，房地产调控除了行政手段外，还有土地、信贷、税收三种经济手段，其中土地调控的效果最为直接，在供求紧张的地方，应该加快采取增加住宅用地供应和提高土地利用效率并重的办法缓解供求矛盾。

**房地产市场未来分化将是常态**

年初以来，在全国600多个设市城市中，部分大城市房价仍呈明显上涨态势，多数城市房价基本稳定，少数城市房价呈下跌态势；品牌企业上半年业绩良好，但也有部分企业仍面临资金压力大、销售难度大的困境。

“经过十几年房地产市场的快速发展后，可以预计，中国的房地产市场已经告别了铁板一块的格局，今后分化将是常态，”她说。

秦虹认为，城市房地产市场分化的背后原因，主要是人口流动导致需求增长的不平衡。特别是大量年轻人向就业机会更多、公共服务更好的大城市集聚，对住房产生大量需求。

相对于需求的增长来讲，今年上半年主要大城市的供应量明显不足。据秦虹介绍，直到今年6月份，东部地区的住宅新开工面积还是负增长0.6%，其中北京减少10.1%，上海下降13.2%。

刚刚公布的中指院百城房价指数显示，对于调查范围的多数城市而言，房价上涨压力仍然存在，全国范围的房价环比涨势已延续15个月。

而就在市场揣测温州等地松绑房地产政策是个案，还是意味着整体调控趋于放松时，郑州表示将采取包括收紧限购在内的多项措施，来保持住房价格相对稳定。

针对郑州等地“限购”升级，秦虹认为，主要原因应该是政府要兑现年初对外公布的房价控制目标，实现承诺。

“在那些因供应不足而导致房价上涨过快的城市，政府要想在短时间内实现房价涨幅的下降，‘限购’升级不失为是一种应急缓解供求矛盾的办法，也是必要的措施，”她说。