英国经济：欧思邦以经济实现增长为政府邀功，抨击工党计划“很糟糕”

英国经济陷入困境已有三年，欧思邦的政策面临着很大的压力。4月，国际货币基金组织(IMF)敦促欧思邦加速支出。但是欧思邦将表示，近几周以来一系列意外强劲的企业调查和数据表明，英国经济正在“好转”，尽管预算问题还远未解决。

“下一次选举后，将需要作出更多艰难选择，以增加数十亿的储蓄。那些认为可以逃避这些决定的人不适合在政府工作。”

在他的演说中，欧思邦将称英国自金融危机以来增长缓慢并非归因于他的政策，还将宣称“那些青睐B计划的人辩输了”，利用优势向工党施压。

对于英国依靠不可持续的债务，走上了“错误增长道路”的观点，他也会予以驳斥。

“证据表明，平衡、全面和可持续的复苏已经初步显现，”欧思邦将这样表示，并称他将提防风险，包括市场利率上涨时过早收紧金融环境。

工党财政发言人Chris Leslie指责欧思邦执政期是“低迷的三年”，损害了众多家庭的利益。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)