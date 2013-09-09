英国经济：欧思邦以经济实现增长为政府邀功，抨击工党计划“很糟糕”

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
英国经济陷入困境已有三年，欧思邦的政策面临着很大的压力。4月，国际货币基金组织(IMF)敦促欧思邦加速支出。但是欧思邦将表示，近几周以来一系列意外强劲的企业调查和数据表明，英国经济正在“好转”，尽管预算问题还远未解决。
“下一次选举后，将需要作出更多艰难选择，以增加数十亿的储蓄。那些认为可以逃避这些决定的人不适合在政府工作。”
在他的演说中，欧思邦将称英国自金融危机以来增长缓慢并非归因于他的政策，还将宣称“那些青睐B计划的人辩输了”，利用优势向工党施压。
对于英国依靠不可持续的债务，走上了“错误增长道路”的观点，他也会予以驳斥。
“证据表明，平衡、全面和可持续的复苏已经初步显现，”欧思邦将这样表示，并称他将提防风险，包括市场利率上涨时过早收紧金融环境。
工党财政发言人Chris Leslie指责欧思邦执政期是“低迷的三年”，损害了众多家庭的利益。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)