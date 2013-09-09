《美国重要政经日程》--9月9日

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1500 - 农业部公布美国一周谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布标售四周期国库
1530 - 财政部宣布标售三个月和六个月期国库券
1900 - 美联储发布7月消费者信贷报告
2000 - 农业部公布农作物生长进程周报
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 白云; 审校 张涛)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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