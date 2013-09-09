金砖国家：9月6日股汇市收盘纵览

路透9月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月6日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报955.73点。
中国股市：沪综指收创两个半月新高，国债期货平稳上市令投资者心定
香港股市：收于5月末以来最高位，并录得一年来最大周涨幅。
中国汇市：人民币收盘微跌，美非农数据发布前市场更趋谨慎
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拉美股市：巴西Bovespa指数 连续第三个交易日上涨，大升2.52%，此前发布的美国就业数据缓解投资者对美联储将很快开始缩减刺激措施的忧虑。
拉美汇市：美国就业数据推升拉美货币，墨西哥披索创近三个月最大涨幅
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南非股市：大致收平，投资者虽因金矿业三天罢工接近结束感到兴奋，但数据显示美国8月就业增长不如预期削弱了这种气氛。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 微升0.06%，报38,422.11点。综合指数 微涨0.09%，报42,837.71点。
南非汇市：兰特兑美元录得三个月最大单日涨幅，因部分金矿结束罢工
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印度股市：收高逾1%，至近一个月最高收位，印度石油天然气公司(ONGC)上涨，因预计柴油价格将上扬，银行股连续第二日走强，本周稍早印度央行提高了银行的海外借贷限额。指标BSE指数 收高1.53%，或290.30点，报19,270.06。连续第三个交易日上涨，收于8月14日以来最高水准。NSE指数 收升1.56%，或87.45点，报5,680.40点，本周收高3.8%。
印度汇市：印度卢比连续第二日上涨，兑美元升至近两周最高位，因市场越加认为卢比已被严重超卖，即便鲜有交易商预计卢比将大幅反弹。卢比兑美元 涨1.2%，报65.24/25卢比。周四上扬1.6%。印度市场周一因公众假期休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,345.600点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.63%至747.56点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.46%，报33.27卢布；卢布兑欧元 跌0.04%，报43.867卢布。(完)
(整理 于春红; 审校 徐文焰)