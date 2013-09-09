《全球主要国家债券发行预告》--9月9日-9月16日

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦9月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除 特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/9 1350 法国 标售国库券(BTF) 9/9 德国 30亿欧元 贴现公债 9/10 美国 标售三年期公债 9/10 日本 30年期公债标售 9/10 英国 标售2044年到期公 债 9/11 美国 标售10年期公债 9/11 德国 50亿欧元 10年期公债 9/11 意大利 标售国库券 9/12 意大利 标售中长期债券 9/12 美国 30年期公债标售 9/12 英国 标售2023年到期公 债 9/12 日本 五年期公债标售 9/12 日本 三个月期贴现国库 券 9/16 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚；审校 李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)