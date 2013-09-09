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债券 | 2013年 9月 9日 星期一 08:53 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月9日-9月16日

路透伦敦9月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除
特别说明外均为GMT时间。
    
 日期  时间   国家    规模       发行细节
 9/9   1350   法国               标售国库券(BTF)
 9/9          德国    30亿欧元   贴现公债
 9/10         美国               标售三年期公债
                                 
 9/10         日本               30年期公债标售
                                 
 9/10         英国               标售2044年到期公
                                 债
 9/11         美国               标售10年期公债
                                 
                                 
 9/11         德国    50亿欧元   10年期公债
                                 
                                 
 9/11         意大利             标售国库券
                                 
                                 
                                 
 9/12         意大利             标售中长期债券
                                 
                                 
                                 
 9/12         美国               30年期公债标售
                                 
                                 
                                 
 9/12         英国               标售2023年到期公
                                 债
                                 
                                 
 9/12         日本               五年期公债标售
                                 
                                 
                                 
 9/12         日本               三个月期贴现国库
                                 券
                                 
                                 
 9/16  1350   法国               标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚；审校 李爽)

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