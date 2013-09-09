《全球主要国家债券发行预告》--9月9日-9月16日

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务

路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。