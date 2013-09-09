《美国FED焦点》联储思考未来升息的对策，琢磨新的政策工具

**投入逆回购**

逆回购并非新的产品。在常规的储备管理过程中，美联储会执行逆回购以吸除银行储备。

新意在于，作为“全部配售”工具，美联储将会吸收逆回购所有资金，而不是只有一部分。

此外，交易对手也将增加，不仅局限于银行，也因此将会收窄超额储备工具的利率差距。

美联储支付的利率将会是固定的，而不是其可能无法掌控的标售利率。尽管美联储可以将其支付的利率与每年八次设定的目标利率挂勾，但也可能设定在美联储当时认定的合宜水准。

整体来看，这意味着逆回购利率可能成为官方借款成本的实质下限，从而可能让指标联邦基金利率徒具有象征性意义。理想上，逆回购利率也会收窄初级交易商超额储备利率与整体货币市场基金的附买回利率间多余的利差。

美联储目前逆回购的交易对象为约139家银行、货币市场基金及房利美和房贷美等政府支持机构。

然而由于美联储缺乏对非银行的放贷窗口，目前尚不清楚当美联储决策人士提高超额储备及联邦基金利率时，附买回利率是否会一如他们的期待升高。

ITG Investment Management首席分析师Steve Blitz表示，“当美联储抽走金融体系中资金时，市场流动性欠佳的问题就会浮现。”

他指出，“美联储通过量化宽松创造了许多单向的仓位，一旦量化宽松行动正式结束，这些仓位可能逆转方向，若出现实质问题且市场流动性乾涸时，市场上的美国公债将不足以应付需求。”