澳洲评等：标普称澳洲的AAA级主权评级不会受选举结果影响

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透悉尼9月9日 - 标准普尔周一表示，澳洲周末大选结束后政府产生更迭，但该国AAA/A1+的主权评级以及稳定的评级展望不会立即受到影响。
澳洲保守党派自由党党魁艾保德(Tony Abbott)在周六大选中获胜，这一结果符合广泛预期。 。
标普表示，澳洲的最高级别评级反映了该国极强的财政及货币政策灵活性、经济韧性以及公共政策稳定性。
“评级展望稳定，是因为我们认为澳洲保守的财政政策将维持不变，从而使得预算赤字下降且一般政府债务保持低位，”标普在报告中称。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。