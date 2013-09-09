澳洲评等：标普称澳洲的AAA级主权评级不会受选举结果影响

路透悉尼9月9日 - 标准普尔周一表示，澳洲周末大选结束后政府产生更迭，但该国AAA/A1+的主权评级以及稳定的评级展望不会立即受到影响。

澳洲保守党派自由党党魁艾保德(Tony Abbott)在周六大选中获胜，这一结果符合广泛预期。 。

标普表示，澳洲的最高级别评级反映了该国极强的财政及货币政策灵活性、经济韧性以及公共政策稳定性。

“评级展望稳定，是因为我们认为澳洲保守的财政政策将维持不变，从而使得预算赤字下降且一般政府债务保持低位，”标普在报告中称。(完)