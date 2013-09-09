路透调查：美国多数初级交易商预期美联储在9月会议决议缩减买债措施

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透纽约9月6日 - 周五公布的路透调查显示，多数美国初级交易商的分析师预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在不到两周后的政策会议上宣布缩减买债计划规模。
根据调查，18个受访初级交易商中，有13个预期美联储将在9月17-18日会议上宣布缩减每月850亿美元的买债计划。
8月2日进行的类似调查显示，18个受访交易商中，有九个预期美联储会在9月会议上决议缩减买债规模。
数名预期缩减买债措施的分析师认为，相关决定会从10月初开始生效。
三个受访交易商的分析师表示，他们预期美联储会在12月宣布缩减买债计划、一个预期在10月，另一个预期在2014年中。
调查是在周五略为令人失望的美国8月非农就业数据公布后进行。
就业成长较预期疲弱，且前两个月就业成长下修，让部分分析师预期美联储缩减买债措施的规模可能会减小。
18个交易商的预估中值显示，美联储每月买债规模最初将缩减150亿美元，低于8月2日调查预估的缩减180亿美元，也低于7月初调查预估的缩减200亿美元。
在周五的调查中，缩减规模的预估值从100亿美元到250亿美元不等。
分析师对于美联储会如何分配减少购买的部分，18个受访交易商中有11个预期，缩减的金额会平均分摊在美国公债和抵押支持证券(MBS)。六个交易商预期美国公债缩减的部分较大，一个预期MBS缩减的部分较大。
美国有21个初级交易商，并非所有交易商均回覆调查。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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