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货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 17:45 BJT

中国公开市场：央行周一到期续做851亿元三年期央票，利率持稳在3.50%

路透上海9月9日 - 中国人民银行周一公告称，当日到期续做了851亿元人民币三年期央票，利率3.50%，与此前三次续发行水平持平。

央行公告显示，今日到期续做的标的券为周二(10日)到期的1001079券，到期规模为1,000亿元。据此计算，今日续发行规模占央票到期量的比例为85%。

今年7月以来央行公开市场续做到期央票的明细如下：

操作日 金额 期限 续做利率 原到期量 续做占比

(亿元) (亿元)

===========================================================

7/15 1,103 三年 3.37% 1,600 69%

7/29 735 三年 3.50% 850 86%

8/12 755 三年 3.50% 860 88%

8/26 515 三年 3.50% 800 64%

9/9 851 三年 3.50% 1,000 85%

中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。 (完)

参看操作详情，可点选中国人民银行网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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