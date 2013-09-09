中国公开市场：央行周一到期续做851亿元三年期央票，利率持稳在3.50%

央行公告显示，今日到期续做的标的券为周二(10日)到期的1001079券，到期规模为1,000亿元。据此计算，今日续发行规模占央票到期量的比例为85%。

中国央行在2013年第二季度货币政策执行报告中表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。 (完)