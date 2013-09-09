《香港报摘》--其他报纸重要消息9月9日

* 明报：

--长实 大窝口昇柏山及新世界发展 元朗溱柏主导大市，两盘周末共沽逾300个单位，开售以来两盘合计共沽约680个，料套现逾27亿港元。

--信置 部署于本月内，推出四川成都的旗舰住宅信和.御龙山，首轮计划先推250个测试市场水温，预计售罄可套现3.6亿港元。

--新鸿基证券创办人冯景禧之子--冯永祥，近期转战澳洲，斥资42亿澳元在邻近大堡礁的昆士兰凯恩斯，兴建设有赌场的大型综合度假区。但澳门业界认为，进军澳洲赌业要面对当地保护主义的挑战。

* 星岛日报：

--发展局经谘询业界后决定分阶段落实优化“认可承建商名册”建议，先行提升各组别承建商可竞投政府工程合约金额上限，令原本仅可承接7,500万港元以下工程的中小型承建商，可竞投金额接近3亿港元的工程合约。

--禹洲地产 主席林龙安表示，计划于下半年斥20亿元人民币收购小型开发商，藉此增加土储，又计划与内地基金组合资公司，希望推动销售每年增20%。

--德勤中国全国上巿业务组联席主管合伙人欧振兴估计，至年底新上市的H股集资额逾200亿港元，但内地来港上市的企业，明年或出现爆炸性增长。

* 苹果日报：

--长实及和黄 已分别计划抛售百佳超级市场、上海陆家嘴东方汇经中心及广州西城都荟广场和停车场等，若全数出售，料可为长和系带来逾300亿港元收入。

--市场传出轮证发行商美林交易部最后一名交易员于上周五(6日)请辞，由于业内离职惯例不设通知期，倘未能及时填补人手，美林旗下逾百只轮证将欠专人开价，或会出现混乱。

--沙田九肚山丽坪路上最后一幅住宅地，将于本周五(13日)截标，每尺估值在9,000港元之上，但业界也相信地价或会作出调整。

* 东方日报：

--友邦保险 香港及澳门市场及业务策略总经理谢佩兰指，由于友邦香港近四成产品属保障型产品，所以利润需要较长时间才显现，并透露今年下半年将主力发展年轻人及退休人士市场。

--现代牧业 副主席高丽娜强调坚持发展自家品牌，并将与蒙牛 合推新品牌的低温奶。她续指，公司自家品牌是常温奶，已与蒙牛协定不会做同类型奶，故不会造成竞争。

--康宏理财 主席王利民称下半年公司盈利增长动力，源自投连险及借贷业务增长，现正筹备于年内将借贷业务全面推至零售层面，未来或会发展二按借贷业务。

* 文汇报：

--宝龙地产 旗下子公司上海瑞龙投资，以6.847亿元人民币竞得福建厦门一幅酒店用地，折合每平方米楼面地价约2,592.59元。

* 大公报：

--北控水务 落实以13.5亿元人民币收购“水晶水务”及“中国水务控股”。为应付收购代价，北控水务将以现金形式支付7.83亿元人民币。(完)