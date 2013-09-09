《台湾重要政经日程》--9月9日

===================今日重要政经消息=====================
9/9(一)
--10:00 检察总长黄世铭记者会。
--11:00 工研院院士会议后记者会。
--12:00 信义房屋旗下全球资产举行记者会。
--14:30 〞渣打人民币国际化指数(RGI)〞媒体说明会。
--16:00 台湾财政部公布8月进出口数据。7月出口金额较上年同期增1.60%。
--台湾金管会主委与证券业者举行座谈会。
=================近期重要政经消息======================
9/10(二)
--13:30 台积电 8月营收公布。
--14:00 联电 8月营收公布。
*--台湾金管会主委与投信业者举行座谈。
9/11(三)
--14:30 渣打行举办〞环球经济论坛--2014年经济及市场展望〞。
*--14:30 开发金控 召开投资人说明会。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
9/23(一)
--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。
9/25(三)
--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。
--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。
9/26(四)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。
--约17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议后记者会。
10/4(五)
--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。
10/7(一)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数年增率，上月为年减0.79%。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)