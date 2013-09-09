新债招标：中国财政部代发五年地方债中标利率4.45%--业内人士

路透上海9月9日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早代理招标的五年期固息地方债中标利率4.45%，投标倍数为1.53倍。

此次为财政部代理发行的今年第10期地方债，招标金额为262亿元人民币，发行主体包括江西、贵州、北京、内蒙古和山西省，额度分别为64亿元、50亿元、47亿元、55亿元和46亿元。

该期债9月10日开始计息，9月10日至12日进行分销，9月16日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。