新债招标：中国财政部代发五年地方债中标利率4.45%--业内人士

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透上海9月9日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早代理招标的五年期固息地方债中标利率4.45%，投标倍数为1.53倍。
此次为财政部代理发行的今年第10期地方债，招标金额为262亿元人民币，发行主体包括江西、贵州、北京、内蒙古和山西省，额度分别为64亿元、50亿元、47亿元、55亿元和46亿元。
该期债9月10日开始计息，9月10日至12日进行分销，9月16日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。
2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
今年财政部扩大了地方自行发债试点范围，将江苏和山东省加入后，自行发债省市数量由此前的四家扩大至六家。(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。