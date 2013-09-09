港报财经评论：经济回稳改革加快--信报9月9日

经济回稳改革加快/习广思

美国联储局究竟退不退市？9月退市呼声甚高，但无人敢百分百肯定会在下周发生，加上8月就业报告逊于预期，再为退市增添不明朗因素。十年期美债息回落，反映退市预期降温，但退一步看，技术走势在3厘见阻力，而且上周债市炒退市炒过头。市场对退市无所适从，但其实就业数据也不算太坏。如果联储局退市是为了减轻经济及市场对宽松政策的依赖，同时为了让新主席接班，则9月宣布退市的机会相当高。不过，经济复苏力度不如预期，市场新观点是，联储局会退市，但会主力减少买国库债。美国退市在即，资金弃债从股始终未有发生。据EPFR资料显示，截至9月4日的一周内，股票基金录得114亿美元流出，债券基金共2.84亿美元净流出，连续第六周有资金流出。

美股、新兴市场续见资金流出，惟触欧洲股票继续录得资金流入。值得留意的是，印尼及印度央行先后入市，相关基金上周有资金净流入。新兴市场第二波走资潮有平息迹象，下一个挑战，要看市场在退市实现一刻的反应。外围股市不明朗，中港股市继续担当避风港，支撑中港股市的因素来自中国数据。上周中国内地官方PMI数据刺激中港股市回升，昨日中国海关公布8月进出口按年增长7.1%，出口似有加快之势。姑勿论阁下是否相信这些数据，但从股市反应来看，投资者对这些数据甚为受落。随着美国稳定、欧洲有改善的经济数据来看，周期性股份成为近期资金追逐的对象。

资金活动提醒投资者，眼下中国经济回稳，加上三中全会前的安稳时期，均有利中资股短期投机气氛。中港股市仍处拉锯局面，股市下跌机会细，但上升动力不足。宏观数据利好市场气氛，但说到底，在资金有限的市场内，资金轮动仍然主导市况，现时炒作落后中资股成为市场主调，尤其是周期性股份逐批见炒作，先有纸业股，再有钢铁及航运股。

本周焦点落后在一众手机设备股，上周有三星发布会，本周轮到苹果发布新产品，手机设备生产商如瑞声 、舜宇光学 均成为炒作对象，到中港服务供应商如和记 及中移动 均有憧憬，习李在一年前上台，对于中国提出改革及反腐的路线，市场怀疑居多。但一年过后，反腐肃贪非但陆续有来，而且风潮正在升级。中石油 事件在许多人眼中是一桩政治斗争事件，其对国企垄断问题的着墨，意味国企的优势将随着改革下降。(B01)

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美元陷上落市格局/苏子

美国上周五公布最新的就业报告，结果显示联储局于本月收水的可能性下降，令美元走势再度转弱，可惜却未能促使欧罗兑美元的50天SMA失而复得，汇价高位仅反弹至1.3189便已乏力再升。上述情况反映市场对联储局是否真的推迟收水时间已采取观望态度，并未急于借助较市场预期差的就业报告把美元大幅推低，故美元本周有可能继续以上落市的形式运行，未必能出现突破性的发展。短期内投资者可用美汇指数的200天SMA作为好淡判别位。上周五美国公布的就业报告，最大的贡献便是成功阻止美国国债息率成功突破3厘心理关口，以及美元兑日圆得以自近期跌幅的76.4%反弹目标附近见顶回落。

留意今早日圆汇价会否因为东京成功申办2020年奥运主办权而受惠上升，从而迫使美元兑日圆下跌至上周五98.52低位以下波动；如出现此情况，则意味着美元兑日圆应已于上周五亚洲市所造的100.22高位见了短期重要顶部，稍后汇价将有甚高机会在目前市场一片看好声中重拾弱势，并朝着8月份的95.77低位迈进。

另外要留意的是，俄罗斯总统普京在刚结束的圣彼得堡G20领导人峰会的新闻发布会上表示，若然敍利亚遭到军事攻击，俄罗斯将继续向敍利亚出售军火并提供援助，故目前中东的地缘政治紧张局势预料对日圆此避险货币构成一定的支持作用，小心稍后即使美元整体走势仍以上落市形式运行，美元兑日圆仍有机会向下作出重大突破。

此外，上周收市时，美元兑日圆在周线图上已呈现近似射击之星的不利形态，并且已回落至敏感三角形顶部阻力附近，令上周的破位成为假突破的可能性大增。因此，本周早段美元兑日圆切忌显着在上周五的98.52低位以下收市，倘若真的出现此情况，届时投资者已可顺应着美元兑日圆再次转弱的势头建立短仓，博汇价稍后可以进一步下挫并考验8月的95.77低位支持。(B07)