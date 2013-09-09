港报财经评论：等数据指引，低吸绩优股--经济日报9月7日

等数据指引，低吸绩优股/林瑞芬

今晚至下周确实有很多经济数据公布，等公布等市场解读，以定未来股市走向。恒指昨微升0.1%至22,621收市，反映观望等的情绪下大概结果。美国十年期债券息率两年来首破3厘，反映市场既在等就业数据，同时消化联储局月中议息结果。下周走势，相信是对昨晚就业数据的修正反应，若数据逊于市场预期，减买债迫切性降，息跌股看升；若数据强于市场预期，减买债几可一锤定音，股债市场同受压。前阵子，印尼、印度等亚太区股市或汇市明显受压，股民一时无所适从。惟陆续有大行出报告剖析情况，对问题了解多一些，迷惑少一些，股民心理才稳定下来。

对美联储准备逐步减买资产，对亚洲资本流的影响，高盛刚发布报告深度剖析。自2009年以来，资金流入除日本以外的亚洲国家以及储备增长情况，发现资金流入虽然增，2010年至2012年为1.3万亿美元，2009至2012年之复式年均增长率即为11%，国际储备亦提升，故地区出现货币危机的机会小。事实上，近月金砖国家饱受美国拟退市之累。据俄罗斯财政部长周四透露，在资本流动波动较大的情况下，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国已一致同意有必要设立一个1,000亿美元的基金以互相支持，以稳定区内金融及抗衡美国缩减买债的冲击。

统计各亚洲区于2010年至2012年的资金流入与储备比较，由于较早前韩国、中国台湾及中国受惠资金流入的规模有限，故未来遇资金流出的风险会相对较低。相反，印度、印尼及马来西亚等因资金流入最强烈，未来所受资金流出压力也相对高。其中香港2010年至2012年亦受惠资金流入，但据高盛统计多数为跨境贷款，预示资金未来流出，一定程度提升借贷成本，最不利楼市。由于之前流入股市的资金有限，加上A股维稳势强，美联储局退市对港股的冲击应有限。

港股本周乘新兴市场震荡稍缓，市场对中国政经渐增信心下跨出一小步。恒指本周总计升4.1%，国指更升5.2%。按技术走势分析，本周已提出国指略为突破下降轨，领导恒指升穿22,500阻力，算是一小步，事关从成交量看还未算热显示，看好的投资者不敢大步直指23,000。跨大步，有待催化剂刺激，短线而言，恒指突破了22,500宜坚守其上，等候挑战23,000机会。后市若跌穿22,500怎算？惟有重头来过，支持台阶可由21,500上移至50天平均线21,700。(B03)

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中海油强势，调整可吸纳/余少文

国企指数在牛熊分界线前偏软，但石油股撑住大市，石油股以中国海洋石油 最为强势，在对手腐败案缠身或基金减持下，中海油调整可吸纳。国企指数昨日窄幅上落，全日高低波幅不足87点，最后跌4点，收报10,334点，成交额降至131亿港元，只有29%主板H股逆市上升；红筹指数同样跌4点，收4,324点，成交额约60亿港元。

虽然国指连续两日受制250天平均线，中期走势所见，指数由6月回升以来，8月底以旗形调整两周，过去一周放量升破旗形，要面对100周、50周和250周平均线的阻力。至于指数过去两年主要在9,000点至12,000点区间上落，故指数在缺乏利淡消息下，是有机会升越250周平均线，若然能够成功升破12,000点的阻力，乐观可见15,000点。

内银股是国指最重磅成分股，但面对资产质素可能转差，盈利或受到影响，未必能成为大市火车头，只余石油和保险股，可惜石油股同样面对不少问题，保险股有机会做火车头。至于石油股在眼中的问题，是行业龙头中国石油 受到腐败问题缠身，其牵涉的管理层以及周边的上市公司管理层可能甚广，涉及金额又会是数以亿计。

与此同时，有境外投资者入禀美国法院诉讼，以中石油管理层受调查为由，指公司违反当地证券法，不排除美国续有相关诉讼，都会对股价带来短期压力。至于中国石化 上周遭邓普顿基金减持，减持股数量虽只有2,278万股，但其持股量降至不足5%，邓普顿可以随时在市场沽出中石化而不用申报，故中石化股价短期出现压力并不出奇。

不过，以基本因素来看石油股，并不悲观，如上月指出中石油的炼油和天然气业务在改善中，兼且国际油价仍然高企，有助中石油保持增长。若然叙利亚局势仍然不明朗，反而可以利好油价，三大石油股可以卖贵油，兼且在成品油价格机制下调高成品油价格，故在炼化业务上的亏损或有限。加上燃气价格上调，有助提升中石油和中石化的天然气业务表现。然而，业务最简单是中海油，收入来自油气销售，只要油价持续上升，业务已经可以直接得益，不用担心成品油、天然气等问题。虽然以上半年盈利比较，中石化盈利增长最劲达24%，但最赚钱是中石油的655亿元人民币，其次是中海油赚344亿元人民币，中石化以303亿元人民币排末席。(B04)