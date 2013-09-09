中国债市：财政部周四将进行500亿元国库现金定存招标，期限三个月

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透上海9月9日 - 中国财政部周一公告称，将于周四(12日)进行今年第八期国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模为500亿元人民币，期限三个月。
刊登在财政部网站的公告显示，该期国库现金定存具体招标时间为9月12日上午9:00-9:30，起息日为2013年9月12日，到期日为2013年12月12日。
今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% 五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30% 六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69% 七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75% -------------------------------------------------------
3,200
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)
参看详情，可点选财政部网站(here) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
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