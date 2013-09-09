中国债市：财政部周四将进行500亿元国库现金定存招标，期限三个月

路透上海9月9日 - 中国财政部周一公告称，将于周四(12日)进行今年第八期国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模为500亿元人民币，期限三个月。

刊登在财政部网站的公告显示，该期国库现金定存具体招标时间为9月12日上午9:00-9:30，起息日为2013年9月12日，到期日为2013年12月12日。