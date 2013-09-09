芝加哥期市：大豆价格上涨将近1%，受乾旱天气因素的支撑

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
-----------------------------------0052GMT---------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 648.75 1.00 +0.15% +1.33% 654.45 45
CBOT玉米 469.00 0.75 +0.16% +1.74% 470.22 44
CBOT大豆 1378.50 10.75 +0.79% +0.80% 1277.57 66
CBOT稻米 $15.37 -$0.04 -0.26% -1.63% $15.36 37
美国原油 $110.27 -$0.26 -0.24% -0.24% $106.91 64
汇率
欧元/美元 $1.318 $0.000 +0.00% +0.46%
美元/澳元 0.919 0.000 +0.04% +0.70% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。