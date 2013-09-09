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货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 09:28 BJT

芝加哥期市：大豆价格上涨将近1%，受乾旱天气因素的支撑

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 648.75 1.00 +0.15% +1.33% 654.45 45

CBOT玉米 469.00 0.75 +0.16% +1.74% 470.22 44

CBOT大豆 1378.50 10.75 +0.79% +0.80% 1277.57 66

CBOT稻米 $15.37 -$0.04 -0.26% -1.63% $15.36 37

美国原油 $110.27 -$0.26 -0.24% -0.24% $106.91 64

汇率

欧元/美元 $1.318 $0.000 +0.00% +0.46%

美元/澳元 0.919 0.000 +0.04% +0.70% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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