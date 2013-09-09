市场聚焦:国债期货登场预示量化交易的中国时代来临--PDF版本****

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
岁月如梭，好汉归来。国债期货阔别中国资本市场18年后再度回归，不仅给债市现货投资者提供了更好的标准化风险管理工具，也将改变中国债市交易者结构和交易模式，推进中国金融市场量化交易时代的来临。
国债期货未来若发展顺利，将使得投资者充分运用全球这个重要利率工具来进行期货与现货、不同久期、不同资产类别甚至不同国家资产之间的套利和对冲，使得量化交易各种策略运用大放异彩。 欲浏览这篇市场聚焦的简体版PDF，请点选 link.reuters.com/quv82v 欲浏览这篇市场聚焦的繁体版PDF，请点选 link.reuters.com/ruv82v
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。