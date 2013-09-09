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货币新闻 | 2013年 9月 9日 星期一 09:26 BJT

****市场聚焦:国债期货登场预示量化交易的中国时代来临--PDF版本****

岁月如梭，好汉归来。国债期货阔别中国资本市场18年后再度回归，不仅给债市现货投资者提供了更好的标准化风险管理工具，也将改变中国债市交易者结构和交易模式，推进中国金融市场量化交易时代的来临。

国债期货未来若发展顺利，将使得投资者充分运用全球这个重要利率工具来进行期货与现货、不同久期、不同资产类别甚至不同国家资产之间的套利和对冲，使得量化交易各种策略运用大放异彩。 欲浏览这篇市场聚焦的简体版PDF，请点选 link.reuters.com/quv82v 欲浏览这篇市场聚焦的繁体版PDF，请点选 link.reuters.com/ruv82v

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