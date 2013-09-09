澳洲数据：8月招聘广告连续第六个月减少，料增加再度降息压力

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
互联网上的招聘广告数量下降2.0%至121,945，较上年同期下滑17.8%。报纸招聘广告下滑3.2%，维持其长期结构性下降的走势。
澳新银行(ANZ/澳盛)分析师表示，根据过去的经验，招聘广告数量下滑应预示失业率将从目前的5.7%进一步温和上升。
因此，他们预计澳洲央行(RBA)将再度降息，时间可能在11月。澳洲央行8月下调利率至纪录低位2.5%。
不过，该调查与就业情况的相关性过去几年有所减弱，可能是因为公司使用社交媒体等其他方式来联络求职者。
例如，官方数据显示截至7月的一年净新增近12.3万个工作岗位。
澳洲8月就业报告将于周四公布，预计就业增加1万个，失业率微升至5.8。。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
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