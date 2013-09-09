中港个股：中石油称有关公司再有管理人员被调查的媒体报导不准确

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透北京/香港9月9日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 发言人周一表示，对于有媒体指公司再有管理人员被调查的报导并不准确，公司稍后将发布声明澄清有关事件。
内地《第一财经日报》引述接近中石油高层的权威人士稍早报导，五名来自中国石油天然气集团公司、中石油股份，以及中石油旗下华油集团的管理层人士上周被有关部门带走，其中包括中国石油天然气股份有限公司副总裁孙龙德。
此前，曾任中石油董事长的国资委主任蒋洁敏因涉嫌严重违纪被中国有关当局调查，成为十八大后首名被调查的中央委员，并被中央免去其领导职务。而中石油和母公司四名高层亦接受中国有关部门调查。（完） (记者 陈爱珠；撰写 梁慧仪; 审校 张喜良)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。