中港个股：中石油称有关公司再有管理人员被调查的媒体报导不准确

路透北京/香港9月9日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 发言人周一表示，对于有媒体指公司再有管理人员被调查的报导并不准确，公司稍后将发布声明澄清有关事件。

此前，曾任中石油董事长的国资委主任蒋洁敏因涉嫌严重违纪被中国有关当局调查，成为十八大后首名被调查的中央委员，并被中央免去其领导职务。而中石油和母公司四名高层亦接受中国有关部门调查。（完） (记者 陈爱珠；撰写 梁慧仪; 审校 张喜良)