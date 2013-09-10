《中国债券市场每日交易备忘》--9月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多100亿元人民币三年期浮息债(三个月Shibor基准)上午10:00-11:00招标，利差预测均值2 9bp 国开行至多100亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)上午10:00-11:00招标，利差预测均值36bp 华电集团60亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和北京银行主承 晨鸣纸业 18亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 新凤鸣集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行和工商银行主承 江阴兴澄特种钢铁有限公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行和浦发银行主承 江苏弘盛建设工程集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，华夏银行主承 浙江日月首饰集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 中国重型汽车集团17亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和中国银行主承 九州通 8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 山东胜通集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 三聚环保 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，北京银行主承 华泰证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，中行/农行等主承 西南证券 10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，交行/招行等主承 广州发展电力集团公司15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和国开行主承 红星美凯龙家居集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 清华控股公司2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和招商银行主承 沁和能源集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行和广发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国人民银行851亿元三年期续发央行票据1001079N，票面利率3.50% 钦州滨海新城资产9亿元七年期固息债1380257，票面利率7.00% 中国航空油料集团15亿元六个月期超短期融资券011335004，票面利率4.80% 华电国际 35亿元九个月期超短融011316005，票面利率4.75% 宜华木业 3亿元一年期短融041358058，票面利率6.40% 连云港城建投资集团3亿元一年期短融041364033，，票面利率5.80% 安信证券20亿元三个月期短融071306006，票面利率4.95% 福建交通运输集团公司5亿元五年期中票101355004，票面利率6.29% 瓮福(集团)3亿元三年期中票101351012，票面利率6.00% 广东粤电集团3亿元五年期中票101351008，票面利率5.30% 湖南新天地投资控股集团5亿元两年期中票101361007，票面利率6.55% ============================================================================ 三、缴款： 海盐国有资产经营公司12亿元七年期固息债1380259，票面利率7.00% 开元投资 4亿元六个月期短融 长江证券 20亿元三个月期短融 宏润建设 2.2亿元一年期短融 申能股份 15亿元一年期短融 新希望 10亿元一年期短融 南昌市政公用投资控股公司5亿元一年期短融 恒星科技 2.5亿元一年期短融 安徽外经建设集团公司3亿元三年期中票 连云港市城建投资集团10亿元五年期中票 隆鑫控股公司4亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行1,000亿元三年期央行票据1001079到期兑付，票面利率2.65% 华电国际 35亿元六个月期超短融011316001到期兑付，票面利率3.80% 中国航空油料集团30亿元六个月期超短融011335002到期兑付，票面利率3.85% 中国铝业公司50亿元一年期短融041252038到期兑付，票面利率4.20% 江苏国信资产管理集团12亿元一年期短融041260057到期兑付，票面利率4.20% 深圳特发集团6亿元一年期短融041260058到期兑付，票面利率5.18% 农业发展银行190.2亿元10年期浮息债(一年定存基准)100410付息，基本利差0.45% 新希望集团10亿元五年期中票1082157付息，票面利率4.52% 财政部149.58亿元三年期储蓄国债111714付息，票面利率5.58% 财政部89.97亿元五年期储蓄国债111715付息，票面利率6.15% 财政部129.22亿元三年期储蓄国债121711付息，票面利率4.76% 财政部90亿元五年期储蓄国债121712付息，票面利率5.32% 上饶城投集团13亿元七年期固息债1280276付息，票面利率7.30% 库尔勒城建集团12亿元六年期固息债1280277付息，票面利率7.48% 株洲高科集团10亿元七年期固息债1280278付息，票面利率7.50% 北大方正集团10亿元两年期中票1282325付息，票面利率5.00% 北大方正集团20亿元五年期中票1282326付息，票面利率5.65% 陕西有色金属控股集团30亿元五年期中票1282327付息，票面利率4.82% 神华集团100亿元五年期中票1282328付息，票面利率4.54% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行续做逾800亿元人民币的央票，在担心季末时点流动性的市场看来，这一规模略超预期。不过交易员 指出，从央行一直进行的逆回购操作，以及可能背后仍在默默操作的SLF等来看，9月末银行间资金面应也还其可 控范围，料不会有大的动荡。 --中国央行网站发表行长周小川文章称，当前要重视和顺应资本市场多层次发展的要求和潮流，进一步推进改 革，为金融创新扫除体制、机制上的障碍。 今日国家统计局公布8月工业增加值 (7月为9.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-7月为20.1%) 社会消费品零售总额 (7月为13.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 边竞；审校 吴芳/丁淑琴)