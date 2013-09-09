新闻稿：中国8月CPI同比上涨2.6%，环比涨0.5%--国家统计局

路透北京9月9日 - 以下为中国国家统计局周一公布的2013年8月份居民消费价格变动情况新闻稿全文：

2013年8月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.6%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.9%；食品价格上涨4.7%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨2.7%。1-8月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。

8月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.4%，农村上涨0.6%；食品价格上涨1.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨0.2%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

8月份，食品价格同比上涨4.7%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.54个百分点。其中，肉禽及其制品价格上涨7.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.52个百分点（猪肉价格上涨6.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.18个百分点）；鲜菜价格上涨5.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点；粮食价格上涨4.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点；鲜果价格上涨7.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点；水产品价格上涨4.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点。

烟酒及用品价格同比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，烟草价格上涨0.4%，酒类价格下降0.5%。

衣着价格同比上涨2.2%。其中，服装价格上涨2.4%，鞋类价格上涨1.6%。家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.4%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨8.1%，耐用消费品价格上涨0.4%。

医疗保健和个人用品价格同比上涨1.2%。其中，中药材及中成药价格上涨3.5%，医疗保健服务价格上涨1.6%，医疗器具及用品价格上涨0.6%，西药价格上涨0.2%。

交通和通信价格同比持平。其中，车辆使用及维修价格上涨3.2%，车用燃料及零配件价格上涨2.9%，通信工具价格下降7.2%，交通工具价格下降1.2%。

娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.2%。其中，教育服务价格上涨2.7%，文娱费价格上涨2.4%，旅游价格上涨0.4%，文娱用耐用消费品及服务价格下降3.3%。

居住价格同比上涨2.6%。其中，住房租金价格上涨4.4%，建房及装修材料价格上涨1.3%，水、电、燃料价格上涨0.7%。

据测算，在8月份2.6%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.1个百分点，新涨价因素约为1.5个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

8月份，食品价格环比上涨1.2%。其中，鲜菜价格上涨7.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.22个百分点；肉禽及其制品价格上涨2.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.17个百分点（猪肉价格上涨4.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点）；蛋价格上涨7.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；鲜果价格下降3.0%，影响居民消费价格总水平下降约0.06个百分点。