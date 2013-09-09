美国个股：苹果遭法官施加新限令，其与出版商的电子书协议将受限

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透纽约9月6日 - 裁定苹果 共谋操纵电子书价格的美国法官，周五对苹果施加新限令，限制其与出版商之间的协议范围。
美国纽约地方法院法官Denise Cote并表示，她将指派一位外部监督人士来检视苹果对反垄断政策的遵守情况、相关流程及培训，时间为期两年。
这项新禁令范围比美国司法部原先希望的要小，但符合Cote上周的声明内容，Cote当时表示她希望尽量少涉入苹果的运作。
Cote在7月10日裁定苹果与五家出版商密谋提高电子书价格，价格并高于市场上主要零售商亚马逊 的既有定价。
这五家出版商均与监管当局和解，他们分别是：Lagardere SCA 旗下的Hachette Book Group Inc、新闻集团 的HarperCollins Publishers LLC、Penguin Random House LLC、哥伦比亚广播公司集团 旗下的Simon & Schuster Inc、以及Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH拥有的Macmillan。
周五的最新裁定有效期为五年，但如有必要，Cote的禁令可以展延，每次展期一年。
美国司法部对此项禁令表示欢迎。苹果则表示会进行上诉。
苹果股价周五上涨0.6%至498.22美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
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