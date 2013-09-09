《即时观点5》中国8月CPI涨幅符预期PPI跌幅收窄，经济企稳态势明显

路透北京9月9日 - 中国国家统计局周一公布，8月CPI同比上涨2.6%，PPI下降1.6%。路透预估中值分别为上涨2.6%和下跌1.8%。显示中国经济企稳态势愈发明显。

统计局数据并显示，中国8月PPI环比上涨0.1%，CPI环比上涨0.5%；在CPI主要分项中，食品价格同比上涨4.7%，非食品价格上涨1.5%。

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主要数据:

--居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.6%(路透调查中值为2.6%)

--工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌1.6%(路透调查中值为下跌1.8%)

--CPI环比上涨0.5%，PPI环比上涨0.1%

--CPI中食品价格同比上涨4.7%，非食品价格上涨1.5%

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以下为市场人士的评论:

--日信证券宏观分析师 陈乐天:

8月份CPI同比上涨2.6%基本符合预期，这主要受食品上涨因素推动；环比来看，8月CPI也与2001年至2012年以来食品因素月均环比1.3%和非食品因素月均上涨0.1%的趋势一致。食品因素和猪肉周期有关，而非食品因素与近期油价上涨有关。

考虑到9月中秋和十一国庆长假以及翘尾因素，9月CPI同比涨幅可能达到2.9%以上水平，年内超过3%的可能性比较大，通胀面临一定的压力。相应地，中国PPI跌幅在收窄，也和近期欧美和中国等经济恢复以及叙利亚面临战争风险有关系。以此来看，中国货币政策近期放松的空间不大，适宜进行微调。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

CPI的涨幅比预期好。我们原本以为大宗商品价格的回升，会带动8月物价涨幅有所加速，但现在看由于制造业和服务业的价格没有同步上涨，所以物价目前仍保持了一个平稳的走势。

8月的PPI是个亮点。我们预计8月的PPI同比降幅也就刚刚回落到2%以下，在1.9%，但实际的数据已经到了-1.6%。这说明景气回升的迹象已经显现，这不仅是因为国内经济的企稳，也是由于国际需求的好转。目前看，中国经济的发展前景趋于良好，但是否能够巩固还要再观察两个月的时间。

--安信证券宏观分析师 尤宏业：

8月CPI涨幅符合预期，下降主要是基数原因，未来几个月基数会上升。

PPI显示经济企稳回升迹象，主要是多种原因推动，目前还难以判断经济是否是强劲反弹，还值得观察。

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:

CPI数据基本上符合历史走势，无论是食品价格还是非食品价格的环比涨幅都和历史均值是一致的，没有太多超出预期的东西。

三季度通胀仍然在2.8%左右，全年预计在2.7%左右。8月通胀虽然相对7月有小幅回落，但不改年内温和上升趋势，目前应不会对货币政策带来影响。预计9月还是在2.8-2.9%之间。

PPI环比转为正值，和发电量、原材料以及国际大宗商品价格指数回升的程度是一致的，反映出企业补库存带来的需求回暖，和企业购进价格指数回升也是一致的。表明国内稳增长政策正在发力，是有效的，对企业悲观预期的改善也是有效的。

--澳新银行中国经济师 周浩:

整体来看，中国目前的通胀形势仍然处于可控的范围内，我们认为今年中国的月度通胀率将难以突破3%，我们也维持全年平均通胀水平大约为2.5%的预测，这也远低于政府3.5%的控制目标。

PPI连续18个月为负值，这也表明整体通胀压力仍然较为轻微，其对CPI的传导效应在短期内也不会十分明显。

从货币政策端来看，央行近期频繁对汇率市场的干预（买入美元卖出人民币），在一定程度上缓解了人民币市场的流动性，但市场却似乎并不认为这样的干预表明了货币政策立场的变化，目前的市况来看，商业银行仍然不愿意拆出长期头寸，同时国债收益率也仍然在不断上升。

如果商业银行持续“去杠杆”，加上相对较紧的货币政策持续以及经济增速进一步下滑，中国可能在明年面临一定程度的通缩风险。

--中国国家信息中心高级经济师 祁京梅：

8月CPI涨幅虽然符合预期，但食品价格涨幅仍是推动CPI的主要力量，考虑到政府抑制三公消费以及一系列的医改等举措，对物价回归正常走势都有帮助，预计全年物价涨幅仍然可控，实现全年目标问题不大。

而PPI的跌幅也在收窄，这与国际大环境和国内经济的稳步复苏都比较一致，需求趋于回升，但因目前国际局势中地缘政治的因素仍较动荡，对原油，黄金等国际大宗商品价格可能会有影响，整体经济仍处于弱复苏状态，究竟能回升到何种地步仍需观察。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

CPI符合预期，目前CPI处于上升周期中，如无意外四季度将至3附近；值得宽慰的是截止目前的涨幅目前并未超预期，可能不会引发政策过度警惕。

PPI略高于预期，这意味着工业价格的复苏比预想还要快一些，这是一个好的信号。我们看到近期发电量、铁路货运量等数据都出现明显的好转，中国经济确实在进一步回升。根据我们的研究，PPI底在经验上领先于库存周期底，基本平行于资本市场底，PPI的走势对于我们判断宏观经济和资产价格来说都是一个重要证据。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩：

CPI符合市场预期，虽然翘尾大幅下降，但食品价格环比涨幅明显，表现在肉禽类和鲜菜价格环比大幅上涨，高于季节性。商务部的农产品批发价格仍在上涨，并会在9月份继续传导至零售市场。

PPI降幅缩小，与其他数据相验证，上游工业品价格环比全面上涨，不过持续性尚需观察，而且产能过剩的局面尚未改变。

CPI未来环比上涨的趋势会持续，PPI得益于基本面改善，也有短期的回升趋势。我们认为接下来通胀水平走高可能性很大，考虑到外汇占款并未趋势性减少，央行货币政策将维持平衡状态，流动性见不到大幅宽松的局面。目前债券和IRS对物价和经济数据已经有了较充分反映，未来市场将对这些数据的持续性做出预期，并有所波动。

--国泰君安宏观分析师 薛鹤翔：

其实是有点儿低于预期，我们的预期不是很高，CPI涨幅原本预期是2.7%，PPI原本预期会下降1.5%。这主要是因为PPI环比上涨幅度比较低，非食品和食品涨幅也是比较低的。

现在市场比较乐观一些，对很多东西都往高了看，但实际上并没有出现这样的情况。

--中国国际经济交流中心研究员王军：

从CPI涨幅看虽然低于7月，但环比仍在上涨，考虑到国际市场原油价格近期大涨，同时国内需求端也明显回暖，显示下半年物价涨幅会明显大于上半年，会呈现温和上涨态势，全年估计在3%左右，尽管物价涨幅可控，但上涨压力仍需关注。

PPI方面跌幅也在缩减，环比继续上升，这与国内整体需求回升有关，估计到年底PPI持续下降的态势可能会有所改变，回归临界值。

结合此前发布的贸易数据，都印证着中国经济企稳回升的判断，这与稳增长的政策也有关，后续政策仍应保持稳定性。

--交通银行金研中心高级宏观分析师 唐建伟：

数据跟我们预期一致，虽然食品价格涨幅有扩大，但翘尾因素拉低整体水平。随着需求回暖以及外部商品价格上涨，下半年物价涨幅要比上半年高一些，个别月份可能超过3%，但我们预计今年CPI约在2.6%，远低于目标。

PPI方面，由于国内需求企稳和较高的翘尾因素，跌幅有所收窄，但全年还是在通缩状态。部分行业仍然面临产能过剩压力。

随着稳增长政策发挥作用，企业信心在恢复，年内应能维持需求回暖，但后续还得看改革，如果三中全会能够推出一些有力的中长期改革措施，将有助于进一步提升信心，形成新一轮经济增长周期。

**相关背景**

--中国国家统计局将2012年GDP增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。

--中国国家发展和改革委员会主任徐绍史称，当前国内居民消费价格涨幅总体温和可控，为实现全年通胀控制目标打下较好基础；但当前经济发展的国内外环境错综复杂，保持经济平稳运行面临的形势仍然严峻。