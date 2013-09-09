台湾债市：指标10年公债殖利率早盘走跌，反应美非农就业数据不如预期

路透台北9月9日 - 台湾10年期指标公债102/10 殖利率周一早盘微幅走跌。交易员认为，由于美国8月非农就业数据表现不如市场预期，美国指标10年期公债价格 殖利率上周五回档整理，牵动10年券102/10殖利率早盘小幅走低后回归区间震荡整理。

交易员表示，尽管美国8月非农就业数据表现欠佳，但增幅也维持一定水准，并不影响美国整体经济复苏力道，市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月缩减购债的预期仍浓厚，略有影响台债殖利率回档整理的力道，料今日10年券102/10殖利率在既有区间稍事整理。

“ 虽然(非农)不如预期，但不是非常差，只是大家预期的太好 !”一位票券资深台债交易员说。

目前市场颇为关注总统马英九指立法院长王金平关说案对台股的影响，台债交易员表示，暂先观察此案对台股的影响，短线震荡在所难免，若受政治力影响太大，不排除将有避险资金转进债市。

美国劳工部公布，美国8月非农就业岗位增加16.9万个(预估为增加18.0万个)，8月失业率为7.3%(预估为7.4%)，8月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)。

美国公债价格周五反弹，拖累10年期公债收益率跌穿3%，因数据显示，美国就业成长缓慢，使交易商怀疑美联储是否会像部分人士预期的那样早开始缩减刺激规模。指标10年期公债价格 上扬16/32，非农就业报告公布后，一度大涨逾一个大点，收益率盘中跌至2.864%的低位，后反弹至2.936%。10年期公债收益率隔夜触及2011年7月以来最高3.007%。

早盘10:00为止，五年券102/2期公债成交1亿台币；102/10期公债的发行前交易成交19亿台币，成交量明显较昨日同时段缩减。

交易员观察市场最新动态：

* 美国10年期公债殖利率周一亚洲盘初盘旋在2.93-2.94%附近。

* 反应美国非农就业数据表现不如预期，台债10年券102/10殖利率回落区间整理。

* 五年期利率交换(IRS)利率早盘报价1.4255/1.4555，持续维持在波段高位。

* 10年期公债和五年期公债主流券早盘成交量皆明显萎缩。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*10年期102/10：1.76-1.79%

本地时间10:00时最新报价：

*102/10期公债殖利率走跌1.18基点报1.7800%。

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