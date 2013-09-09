台湾汇市：台币兑美元盘初趋升，韩元走高带动

路透台北9月9日 - 台币兑美元 周一盘初随邻近韩元 趋升，交易员认为台湾及韩国持续受区域资金从东南亚移转至东北亚的影响，人民币 、台币及韩元表现相对强劲。不过早盘已见台湾央行平抑台币升幅，料台币今日走升幅度不致过大。
交易员指出，外资一早偏向美元卖方，进口商则在29.730附近进场买入美元，短线29.700或是台币走升的阻力区。至于上周五美国公布的非农数据暂时对市场不构成影响，场上对9月中美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债规模的预期没有改变。
〞看起来今天的升幅不会太快...老大(央行)还是希望波动不要太大。〞一本地银行交易员说。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度较上日尾盘时再度扩大，其中指标一个月期暂报-0.080/-0.060，上日收在-0.060/-0.045。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.730-29.750，上日在29.76-29.80，上日尾盘央行作价收在29.900。
本地时间10:03时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.48角报29.752。
交易员观察市场最新动态：
* 外资偏向美元卖方，推升台币
* 台币主要跟随韩元走升，吸引进口商在29.730附近挂单买进
* 出口商高挂美元卖价在29.800附近，不急于追价
* 上周五的非农就业数据不如预期，但对市场的影响暂时中性
* 台股 在平盘附近游走，不如区域股市表现，对台币影响亦不大
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.700-29.800
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(记者 林妙容; 审校 林高丽)